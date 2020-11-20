Войти
ТАСС

Россия в начале 2021 года завершит испытания керамической брони для бронетехники

161
0
0
Игорь Насенков
Игорь Насенков.
Источник изображения: © Пресс-служба "Технодинамики"

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" считает, что преимущества брони заключаются в ее легкости и большой устойчивости к артиллерийским и танковым средствам поражения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует завершить заводские испытания уникальной керамической брони для бронетехники в начале следующего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

"Сейчас идут заводские испытания. Думаю, что в течение 3-4 месяцев они должны быть закончены", - сказал он.

Насенков уточнил, что керамические бронепластины планируется использовать для защиты бронетанковой техники. "Наша разработка обладает такими преимуществами как легкость и большая устойчивость к различным артиллерийским и танковым средствам поражения", - отметил глава холдинга.

Бронепластины из корундовой керамики разработаны Уфимским агрегатным производственным объединением. Корундовая керамика - сверхтвердый материал, который изготавливается на основе оксида алюминия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Технодинамика
УАПО
Похожие новости
02.12.2016
«Технодинамика УАПО» получила 45 млн. рублей по ФЦП на перевооружение производства
02.02.2016
В 2016 году «Технодинамика» внедрит SAP на четырех предприятиях
17.04.2014
Кадры для модернизации российской промышленности
17.12.2013
Холдинг «Авиационное оборудование» усовершенствовал T-50 за счет инновационной системы электроснабжения разработки УАПО
25.10.2013
«Авиационное оборудование» подготовит инженеров мирового уровня
27.08.2013
"Интеграция систем - это то, чему мы сейчас активно учимся"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»