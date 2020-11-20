Россия в начале 2021 года завершит испытания керамической брони для бронетехники

Генеральный директор холдинга "Технодинамика" считает, что преимущества брони заключаются в ее легкости и большой устойчивости к артиллерийским и танковым средствам поражения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует завершить заводские испытания уникальной керамической брони для бронетехники в начале следующего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

"Сейчас идут заводские испытания. Думаю, что в течение 3-4 месяцев они должны быть закончены", - сказал он.

Насенков уточнил, что керамические бронепластины планируется использовать для защиты бронетанковой техники. "Наша разработка обладает такими преимуществами как легкость и большая устойчивость к различным артиллерийским и танковым средствам поражения", - отметил глава холдинга.

Бронепластины из корундовой керамики разработаны Уфимским агрегатным производственным объединением. Корундовая керамика - сверхтвердый материал, который изготавливается на основе оксида алюминия.