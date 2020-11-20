Артиллеристы в Ростовской области осваивают новейший виртуальный полигон

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, осваивают новейший виртуальный артиллерийский полигон «Артерра-ВТ-3D», который позволяет моделировать различные ситуации на поле боя. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что принципиально новая система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени.

При этом на виртуальном полигоне учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи, передает ТАСС.

Кроме того, «Артерра-ВТ-3D» также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, а также воссоздавать любую местность, используя данные электронных топографических карт.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что в Самарской и Оренбургской областях по тревоге подняли бригаду связи, ракетное и артиллерийское соединения 2-й общевойсковой армии округа. Всего в учении были задействованы более 3 тыс.военнослужащих, которые совершили комбинированный марш протяженностью 400 км на полигон Донгуз.