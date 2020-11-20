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ТАСС

Российские космонавты завершили работы за бортом МКС

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Источник изображения: © NASA via AP

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели вне станции почти семь часов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы в открытом космосе за бортом Международной космической станции в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля "Наука". Трансляция велась на сайтах NASA и Роскосмоса.

Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос в карьере. Также это была первая внекорабельная деятельность, связанная с подготовкой к запуску в апреле 2021 года многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Американские астронавты осуществляли поддержку российских членов экипажа с борта МКС.

Российские космонавты провели вне станции шесть часов 47 минут. Работы по внекорабельной деятельности они выполняли в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Рыжиков), другой - с синими (Кудь-Сверчков). Предыдущий выход состоялся 29 мая прошлого года.

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