В ходе боев в Карабахе Армении удалось сохранить комплексы РЭБ "Инфауна"

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Вооруженные силы Армении имеют на вооружении российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Инфауна". Выполненные на шасси бронетранспортеров БТР-80 они могут выполнять задачи по защите различной техники, в том числе совершающей марши или развернувшейся в боевые порядки.

В частности, эти системы РЭБ обнаруживают лазерное излучение систем наведения и способны прикрыть мощными аэрозольными завесами, не позволяя применить высокоточное оружие.

"Инфауны" демонстрировались на параде в Ереване, посвященном 25-летию независимости Армении 21 сентября 2016 года. Однако в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе они ни разу нигде не засветились. Что, в принципе, объяснимо. Азербайджанские ресурсы демонстрировали лишь кадры побед, но за все время боевых действий им так и не удалось вывести из строя, ни одной такой машины.

Армянская сторона, как полагалась в условиях военного времени, не показывала их по соображениям секретности и тщательно скрывала любую информацию об их возможной дислокации.

В то же время из-за сравнительной малочисленности эти системы не могли прикрыть все угрожающие направления и, соответственно, сыграть какую-то значительную роль.

Дмитрий Лемешко