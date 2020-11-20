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ТАСС

Космонавты выбросили полотенца в открытый космос

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Через какое-то время полотенца войдут в атмосферу Земли и сгорят

ТАСС, 19 ноября. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выбросили в открытый космос два полотенца после завершения работ по эксперименту "Импакт". Трансляция ведется на сайте NASA.

"Оба полотенца ушли красиво", - сказал Рыжиков. До этого специалисты с Земли посоветовали отталкивать их в сторону горизонта.

Космонавты заменили планшет на новый в рамках эксперимента "Импакт", который подразумевает исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации российского сегмента. Затем Рыжиков и Кудь-Сверчков осмотрели скафандры, протерли полотенцами перчатки и поручень старого планшета и оттолкнули полотенца в открытый космос. Через какое-то время полотенца войдут в атмосферу Земли и сгорят.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков в среду совершают выход в открытый космос. Они выполняют работы по внекорабельной деятельности в скафандрах "Орлан-МКС". Предыдущий выход состоялся 29 мая прошлого года.

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Страны
Россия
Продукция
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