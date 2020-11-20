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ТАСС

В России разрабатывается новый ракетный комплекс на смену "Искандеру"

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Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М"
Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский отметил, что комплекс "Искандер-М" является уникальным и его модернизационный потенциал "реализован менее чем наполовину"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создан научный задел для нового ракетного комплекса на замену "Искандеру". Об этом сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью "Российской газете".

"Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года. Что касается перспективного комплекса, можно сказать, что уже сегодня имеется достаточный научный задел для его создания", - сказал он.

Матвеевский подчеркнул, что оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" является уникальным и его модернизационный потенциал "реализован менее чем наполовину".

Также генерал добавил, что сейчас ведется научная работа по облику перспективного реактивного артиллерийского вооружения. Параллельно идет повышение возможностей существующих систем. Сегодня в артиллерийские подразделения поступают модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г" и модернизированные "Торнадо-С".

Беспилотники

Матвеевский также сообщил, что беспилотные летательные аппараты включены во все артиллерийские соединения РВиА.

"Беспилотные летательные аппараты уже включены во все артиллерийские соединения", - сообщил Матвеевский.

Он уточнил, что беспилотники являются одним из наиболее эффективных средств получения разведывательной информации. "Поэтому беспилотники включаются в состав разведывательно-ударных комплексов, которые создаются на базе подразделений ракетных войск и артиллерии. Это позволяет вести огонь по целям в режиме времени, близком к реальному", - пояснил генерал.

Ракетные войска и артиллерия 19 ноября отмечают свой профессиональный праздник. Дата празднования Дня артиллериста выбрана не случайно - 19 ноября 1942 года советские войска начали контрнаступление под Сталинградом, путь им прокладывали артиллеристы.

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