Космонавты РФ не заметили повреждений снаружи МКС в районе трещины в модуле "Звезда"

Космонавты сфотографировали область и по истечении пяти минут их попросили продолжить работы по циклограмме

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков осмотрели и сфотографировали обшивку модуля "Звезда" снаружи в районе трещины, которая была ранее обнаружена внутри промежуточной камеры модуля. После беглого осмотра, внешних следов повреждений они не заметили, следует из переговоров космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), транслируемых NASA.

Как проинструктировали космонавтов в ЦУП место на внешней обшивке, расположенное напротив трещины внутри модуля, "будет находиться с внешней стороны над ГЗУ вдоль четвертой плоскости". "Соответственно предложение такое <…> снимаешь эту зону. На эти работы не более пяти минут", - сказал специалист Центра управления полетами.

"Лично я ничего не наблюдаю", - доложил Рыжиков на Землю. Космонавты сфотографировали область и по истечении пяти минут их попросили продолжить работы по циклограмме.

Космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков в среду совершают выход в открытый космос. Они выполняют работы по внекорабельной деятельности (ВКД) в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Рыжиков), другой - с синими (Кудь-Сверчков).

Трещина на МКС

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха, в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на МКС, в беседе с руководителем полета российского сегмента станции Владимиром Соловьевым доложил, что размер трещины составляет 2,7 см и предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Космонавт предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. В Роскосмосе такие выводы о возможной причине появления трещины посчитали преждевременными.

Позже космонавты уточнили размеры трещины, она составляет около 4,5 см. Как сообщал в августе ТАСС источник, знакомый с ситуацией, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора. Во вторник космонавты установили новую заплатку на место трещины.