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ТАСС

Кандидаты в космонавты сдадут на следующей неделе госэкзамены для зачисления в отряд

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Госэкзамены будут сдавать восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в космонавты, которые проходят общекосмическую подготовку, сдадут госэкзамены 24-25 ноября для зачисления в отряд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

"24-25 ноября у нас государственные экзамены у групп, которые сейчас готовятся стать космонавтами", - отметили в пресс-службе.

В ЦПК подчеркнули, что после этого комиссия определит, "кто из них станет космонавтом, а кто - нет".

Госэкзамены будут сдавать восемь кандидатов в космонавты набора 2018 года - Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.

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Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
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