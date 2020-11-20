Войти
Интерфакс-АВН

Космонавт не обнаружил следов внешнего воздействия в предполагаемом месте утечки воздуха из МКС

162
0
0
Сергей Рыжиков
Сергей Рыжиков.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский космонавт Сергей Рыжиков не обнаружил во время выхода в открытый космос следов внешнего воздействия в предполагаемом месте утечки воздуха на МКС, следует из трансляции выхода на сайте Роскосмоса

"Я лично пока ничего не наблюдаю такого", - сказал Рыжиков во время осмотра обшивки в районе предполагаемого места утечки воздуха.

Специалисты ЦУПа поставили перед ним задачу осмотреть и заснять обшивку в этом месте.

Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков в данный момент выполняют задачи выхода в открытый космос.

Накануне Роскосмос сообщил, что экипаж МКС установил новую заплатку в предполагаемом месте утечки воздуха в переходной камере российского модуля "Звезда". В госкорпорации полагают, что это сможет полностью устранить причину утечки.

Об незначительной утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Предполагаемое место утечки удалось найти благодаря чайным пакетикам. 13 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с МКС, по уточненным данным, составляет около 4,5 сантиметров.

Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев ранее сообщил, что в декабре на МКС доставят азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
18.09.2019
Космонавт с пистолетом: получат ли космонавты личное оружие
12.07.2018
В Роскосмосе опровергли приостановку пусков на Байконуре
12.07.2018
"Роскосмос" вырвался из круга и приостановил пуски с Байконура
12.01.2016
Роскосмос сократит затраты на обслуживание МКС
22.09.2014
Шланги болтаются, но о Луне мечтается
05.07.2013
«Если Рогозин начнет рубить головы, то в космосе будет некому работать»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:24
  • 11
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
  • 20.11 00:32
  • 57
Российским «Стерегущим» предрекли потопление
  • 20.11 00:07
  • 117
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 19.11 23:36
  • 204
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 19.11 23:09
  • 14
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 22:22
  • 122
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 19.11 22:11
  • 10
Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
  • 19.11 22:03
  • 3
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
  • 19.11 20:26
  • 19
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 19.11 20:08
  • 3
Зарубежное безумие Росатома
  • 19.11 19:54
  • 3
«Сухой» воздух: Минобороны закупит Су-34 усовершенствованной версии
  • 19.11 19:26
  • 3
На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний
  • 19.11 19:07
  • 4
Литва покупает «Чёрных ястребов»
  • 19.11 18:56
  • 32
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 19.11 18:11
  • 3
Новый огнемет: чем пугает российская «Тосочка»