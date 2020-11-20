Космонавт не обнаружил следов внешнего воздействия в предполагаемом месте утечки воздуха из МКС

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский космонавт Сергей Рыжиков не обнаружил во время выхода в открытый космос следов внешнего воздействия в предполагаемом месте утечки воздуха на МКС, следует из трансляции выхода на сайте Роскосмоса

"Я лично пока ничего не наблюдаю такого", - сказал Рыжиков во время осмотра обшивки в районе предполагаемого места утечки воздуха.

Специалисты ЦУПа поставили перед ним задачу осмотреть и заснять обшивку в этом месте.

Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков в данный момент выполняют задачи выхода в открытый космос.

Накануне Роскосмос сообщил, что экипаж МКС установил новую заплатку в предполагаемом месте утечки воздуха в переходной камере российского модуля "Звезда". В госкорпорации полагают, что это сможет полностью устранить причину утечки.

Об незначительной утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Предполагаемое место утечки удалось найти благодаря чайным пакетикам. 13 ноября в "Роскосмосе" сообщили, что размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с МКС, по уточненным данным, составляет около 4,5 сантиметров.

Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев ранее сообщил, что в декабре на МКС доставят азот для пополнения атмосферы и средства для окончательной герметизации.