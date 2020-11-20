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Интерфакс-АВН

Евкуров проинспектировал ход подготовки к зимнему обучению военной базы РФ в Абхазии

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Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: topwar.ru

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки к зимнему периоду обучения 7-й российской военной базы в Абхазии, сообщает пресс-служба оборонного ведомства РФ.

"На полигоне совместного использования Цабал генерал-лейтенант Евкуров оценил готовность его учебно-материальной базы, осмотрел состояние ряда объектов для отработки тактических действий военнослужащими различных подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено готовности танкодрома, автодрома, директрисы боевых машин и войскового стрельбища, оснащенных современным полигонным оборудованием, предназначенным для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки при проведении тактических учений с боевой стрельбой и применением световой имитации стрельбы, подрыва пиротехнических средств в различное время суток и в любое время года.

Также замминистра уделил внимание вопросам использования БПЛА во время тактической подготовки личного состава. Российская военная база в Абхазии получила новые комплексы для обучения стрельбе в различных условиях и борьбе с беспилотниками.

Сообщается, что количество мероприятий боевой подготовки за последние четыре года выросло более чем в два раза, полигон и техника учебно-боевой группы в Абхазии к новому учебному году готовы, направление и сроки их модернизации соответствуют запланированным.

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Проекты
БПЛА
Военные учения
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