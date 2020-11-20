Шойгу назвал задачи Добровольного общества содействия армии

Надо в самые сжатые сроки решить серьезные задачи по улучшению результатов хозяйственной деятельности ДОСААФ, улучшить управление имущественными и производственными комплексами Добровольного общества, возродить его авиацию, отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами и серьезно улучшить кадровый состав. Такие задачи вчера на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ поставил министр обороны Сергей Шойгу.

Он не только возглавляет этот орган, но и руководит ведомством, которое является главным заказчиком Добровольного общества. Именно там ребят готовят к службе в армии, и в этой работе, по оценке Шойгу, есть заметные улучшения. "За 10 месяцев нынешнего года по 14 военно-учетным специальностям подготовлено более 25 тысяч призывников. Около 300 тысяч молодых людей овладели востребованными в регионах массовыми техническими профессиями", - отметил министр обороны.

Шойгу напомнил, что в последнее время военно-патриотическая работа общества была организована с акцентом на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С мая прошлого года по ноябрь нынешнего в ДОССАФ провели более пяти с половиной тысяч мероприятий, связанных с памятной датой. Они охватили огромную аудиторию ( в основном допризывную молодежь) - почти семь миллионов человек.

Также крайне важно, по мнению министра, что Добровольное общество начало совместную работу с "Юнармией". "В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30 тысяч юнармейцев. В вопросе взаимодействия организаций необходимо в ближайшее время активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания "Авангард", - отметил Сергей Шойгу.

Министр также сказал, что Добровольное общество стало лучше взаимодействовать с органами военного управления и использовать новые формы работы с допризывниками. Все это предусмотрено стратегией развития ДОСААФ до 2024 года.

За 10 месяцев в ДОСААФ по 14 специальностям подготовили более 25 тысяч призывников

В целом, по мнению Сергея Шойгу, оборонное общество выполнило все поставленные на этот год задачи.

Что касается возрождения его авиаклубов, то над этим руководство оборонного общества уже работает. ДОСААФ занимается первоначальной подготовкой летных кадров для Вооруженных сил. Но масштабы такой деятельности куда скромнее, чем это было в советские времена.

К примеру, по данным на середину 2019 года, в авиаклубах и центрах Добровольного общества за год прошли подготовку всего 250 человек, которые впоследствии были направлены в профильные училища минобороны. Желающих начать там дорогу в небо в десятки раз больше. Однако в ДОСААФ не хватает учебных самолетов. Да и летчики-инструкторы на работу туда в очередь не выстраиваются. Так что впору говорить именно о возрождении "добровольной" авиации.

Юрий Гаврилов