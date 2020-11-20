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Потомков Максима Перепилицы заставят учить английский

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Источник изображения: vpk-news.ru

В новой системе профессионального военного образования станет обязательным English language testing. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В рамках подготовки офицерского состава на знание английского будут проверять поступающих.

«Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения взаимосовместимости со структурами НАТО», – говорят в Минобороны.

Также в министерстве добавили, что изучение английского языка личным составом является неотделимой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах.

В Минобороны отметили, что военные со знанием английского смогут участвовать в международных миссиях и обучении за рубежом.

Вместе с новыми квалификационными требованиями по уровням владения иностранным языком офицерским, сержантским (старшинским) составом вводится единая учебная программа «Иностранный язык» в профильных вузах.

«Кроме того, осуществляется реализация проекта поставки правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий», – цитирует УНИАН сообщение.

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