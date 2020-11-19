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РИА Новости

В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года", - сказал Матвеевский в интервью "Российской газете".

По словам Матвеевского, "Искандер-М" способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом генерал отметил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.

Матвеевский добавил, что сегодня в России имеется достаточный научный задел для создания новой системы на замену "Искандеру".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
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