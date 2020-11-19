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ТАСС

Мягкий поручень гермоконтенера улетел у космонавтов в открытый космос

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Marc Ward/Shutterstock/FOTODOM

В Роскосмосе подчеркнули, что поручень не критичен для работы и программа внекорабельной деятельности продолжается штатно

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мягкий поручень гермоконтейнера был потерян во время выхода космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова в открытый космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"При выходе космонавтов из модуля "Поиск" отделился мягкий поручень гермоконтейнера, в котором космонавты вынесли укладку, необходимую для работы", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в госкорпорации, поручень не критичен для работы, программа ВКД (внекорабельной деятельности - прим. ТАСС) продолжается штатно.

Космонавты совершают выход в открытый космос. Они выполняют работы по внекорабельной деятельности (ВКД) в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Рыжиков), другой - с синими (Кудь-Сверчков). Предыдущий выход состоялся 29 мая прошлого года.

Сейчас космонавты занимаются сменой панели регуляторов системы терморегулирования на модуле "Заря".

Вторая задача

Еще одной задачей, которую должны будут выполнить космонавты, станет переключение антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и изменение положения датчиков прибора контроля давления и осаждения. Кроме того, российские члены экипажа почистят иллюминаторы модуля "Звезда".

В случае, если работы будут выполнены с опережением графика, подготовлена дополнительная программа. Космонавты могут заменить планшет на новый в рамках эксперимента "Импакт", который подразумевает исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации российского сегмента. Затем Рыжиков и Кудь-Сверчков осмотрят скафандры, протрут полотенцами перчатки и поручень старого планшета и оттолкнут полотенца в открытый космос.

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