Патрушев обсудил с коллегами из СНГ информационные угрозы

Спецслужбы стран СНГ в 2020 году совместно ликвидировали 22 ячейки международных террористических организаций. Об этом в среду заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на ежегодном заседании секретарей Совбезов стран СНГ.

"Совместными усилиями в 2020 году нейтрализованы 22 ячейки международных террористических организаций, участники которых занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков", - сказал Патрушев.

Кроме того, по его данным, была пресечена деятельность более 160 активных функционеров международных террористических организаций, из которых свыше 110 в административном порядке выдворены за пределы России в страны исхода. Также, по его словам, значительное внимание с коллегами из Содружества уделяется противодействию преступлениям в сфере информационных технологий. Так, на контроль было поставлено свыше двух тысяч интернет-ресурсов, в том числе групп в социальных сетях. Заблокировано более 31 тысячи интернет-страниц, удалено порядка трех тысяч материалов, признанных судами экстремистскими и запрещенными к распространению. Кроме того, из 442 зарегистрированных экстремистских преступлений в этом году 262 было совершено с использованием интернета, а из 1183 преступлений террористического характера 218 - с использованием глобальной Сети.

В свою очередь, как отметил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов, происходящие в мировой политике процессы сопровождаются дальнейшей эскалацией напряженности в глобальном информационном пространстве. Он также напомнил об активно продвигаемых "западными партнерами" сценариях "цветных революций" через социальные сети и блогосферу.

"Искусственно стимулируемые деструктивные процессы сопровождаются агрессивными, порой провокационными и основанными на откровенной фальсификации информационными кампаниями западных СМИ и неправительственных организаций", - подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Хакерам из России пытаются приписать взлом материалов разработчиков вакцины от COVID-19 из США

Он привел пример, что в 2020 году для нагнетания обстановки на Западе активно будируется тема борьбы с коронавирусом. Русским хакерам пытались приписать попытки получить доступ к сетям разработчиков вакцины от COVID-19 из США, Великобритании и Канады. Раздувалась шумиха и о "бесчеловечных" атаках на объекты здравоохранения Чехии, задействованные для лечения больных коронавирусом. По мнению замсекретаря Совбеза России, стремление отдельных государств к доминированию неизменно влечет обострение межгосударственных противоречий.

Иван Егоров