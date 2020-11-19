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Известия.ru

Минобороны Украины обяжет военных выучить английский язык

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Минобороны Украины собирается добиться совместимости украинской армии со стандартами НАТО, и для этого военнослужащие должны будут выучить английский язык.

«Сегодня поставлена ​​задача по ускорению имплементации стандартов НАТО в сфере военного образования и науки, поэтому система военного образования в Украине находится в фазе интенсивной трансформации. Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных силах Украины новой военной культуры, основанной на евро-атлантических ценностях и принципах», — говорится в заявлении от 18 ноября на сайте военного ведомства.

В частности, министерство примет новый каталог военных должностей с указанием требований к базовому образованию и уровню знания английского языка.

Кроме того, для тех, кто владеет английским языком на достаточном уровне, предусмотрено преподавание курсов профессионального военного образования исключительно на английском.

В октябре глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и у него нет других планов. Таким образом, по его мнению, глава государства предает интересы страны.

Североатлантический альянс в июне предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Это означает, что у Киева появился доступ к программам, мероприятиям и военным учениям НАТО.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что это событие должно стать «сигналом для России».

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