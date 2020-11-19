Глава ВСМПО-Ависма: «Мы продолжим поставлять детали Boeing»

Сергей Степанов рассказал РБК, как ключевой производитель титана в мире выживает при катастрофическом падении числа заказов от авиапроизводителей, помогает ли «ВСМПО-Ависма» государство и когда можно ждать нормализации ситуации

— В США на президентских выборах побеждает Джо Байден. Не приведет ли приход демократа в Белый дом к ужесточению отношений с Россией и, как следствие, сокращению или прекращению сотрудничества «ВСМПО-Ависма» c крупнейшим заказчиком — американской корпорацией Boeing?

— Нашим отношениям с Boeing уже порядка 25 лет. Когда в 2003 году в Верхней Салде была эпидемия гепатита, то Boeing закупила на свои деньги в США вакцину и доставила ее в Салду, чтобы помочь побороть эпидемию. И таких эпизодов было несколько в истории нашего сотрудничества. Мы сотрудничали с компанией при разных администрациях в Белом доме, и всегда наша работа проходила исключительно в рамках бизнеса — для того, чтобы люди могли летать во всем мире. Мы надеемся, что продолжим поставлять детали нашему ключевому клиенту.

— В интервью телеканалу РБК президент Boeing в России Сергей Кравченко заявил, что в ближайшие несколько лет корпорация будет производить в два раза меньше самолетов, чем планировала год назад, из-за кризиса, вызванного пандемией. Как это повлияет на «ВСМПО-Ависма?

— Доля поставок Boeing занимает 20% в выручке компании (около $250 млн). Авиация в этом году просела вдвое [по количеству пассажиров], но крупные авиапроизводители, Boeing и Airbus, разработали для своих 20 крупнейших поставщиков, включая «ВСМПО-Ависма», план поставок на ближайшие три сложных года. Он чуть лучше, чем в целом цифры заказов этих производителей. Доля Boeing [среди заказчиков «ВСМПО-Ависма»] в ближайшие годы снизится, но он останется нашим ключевым партнером.

Кравченко в том же интервью отмечал, что сейчас идет рост грузовых перевозок. Плюс в США все ждут, что Boeing 737 Max (его поставки отложили в 2019 году из-за двух аварий. — РБК) получит разрешение на полеты либо в конце ноября, либо в декабре 2020 года. Это будет позитивной новостью. Кроме того, фондовый рынок, как мы видели, очень хорошо отреагировал на новость об эффективности вакцины Pfizer. После этого акции одного из наших клиентов, Rolls Royce, который производит авиационные двигатели, выросли почти на 50%. Это говорит о том, что есть ожидания, что с выпуском вакцины в середине 2021 года международные перевозки возобновятся.

К тому же в Китае внутренние перевозки восстановились сегодня до докризисного уровня — это пример страны, которая уже справилась с пандемией. Если вакцина позволит повторить этот успех за девять месяцев в других регионах, то это достаточно хорошая перспектива.

— Значит ли это, что скоро могут начаться поставки Boeing Max российским авиакомпаниям?

— Это скорее вопрос к покупателям самолетов. Но мы видим, что у Boeing есть запас практически готовых судов, произведенных в Америке, которые можно поставлять глобальным клиентам. Вопрос наличия средств [у авиакомпаний и лизинговых компаний].

— Когда ожидаете восстановление поставок титана до уровня 2019 года?

— Есть авиапроизводители, которые планируют повышение производства на 15–20% с июля 2021 года, но я не хочу называть эти компании. Мы ожидаем размещения заказов на дополнительные поставки титана в первом квартале 2021 года. Думаю, что на уровень 2019 года сможем вернуться в 2023 году, возможно, в 2022-м.

— Как кризис повлиял на совместное предприятие «ВСМПО-Ависма» с Boeing — Ural Boeing Manufacturing? Сколько человек пришлось сократить?

— Сокращений последние полгода там не было, но штат предприятия составляет 189 человек, это одно из самых оптимальных производств в мире. Загрузка там упала вдвое, и по базовому сценарию она останется на этом уровне в ближайшие три года, но производство настолько компактное и технологичное, что прибегать к сокращениям не потребовалось.

— Насколько вы сократили персонал на других производствах?

— Заказов стало меньше, а следовательно, и численность сотрудников уменьшилась примерно на 10%. В Верхней Салде мы отказались от подрядчиков — это около 1 тыс. человек. Но в 2019 году даже с учетом подрядчиков мы чувствовали дефицит численности персонала. Есть опасение, что при возвращении спроса к 2022 году нам придется активно искать специалистов.

— Удалось ли частично перенаправить поставки титана с авиастроения на другие отрасли и улучшить ситуацию?

— Кроме авиации, наши остальные сектора стабильны или подрастают. Мы видим рост в медицине, например в сфере зубных имплантов. Это глобальный бизнес. Рост по этому сегменту составляет 15–20%. Увеличивается спрос в индустриальном секторе — на плоский прокат и сварные трубы. Заказчики в основном энергетики и химики.

Сегмент плоского проката занимает сейчас 35% в выручке компании, а на медицину приходится около 5%. Когда у нас появились свободные мощности, получилось сократить период ожидания для заказчика с десяти до четырех месяцев. И сейчас есть отложенный спрос. Цех плоского проката последние месяцы загружен на 90–95%, мы даже думаем об инвестициях в это производство. В августе мы стали активно ездить на встречи с клиентами, участвовать в выставках как в России, так и за рубежом, несмотря на пандемию.

Судебная тяжба с бывшим гендиректором

— Летом «ВСМПО-Ависма» через суд потребовала 4,07 млрд руб. с бывшего гендиректора Михаила Воеводина, который 11 лет возглавлял компанию; было заведено уголовное дело. Но уже в октябре компания решила пойти на мировую, по условиям которой топ-менеджер согласился компенсировать 1,95 млрд руб. Какие были претензии к Воеводину (по неофициальной информации, его подозревали в организации схемы закупок сырья по завышенным ценам), выплатил ли он компенсацию?

— Воздержусь от комментариев по судебным делам, это обычно только вредит. (Пресс-служба «ВСМПО-Ависма» сообщала, что 27 октября было зачитано постановление о заключении мирового соглашения с Воеводиным, по условиям которого корпорация не станет взыскивать с экс-гендиректора более 4 млрд руб. Воеводин должен компенсировать компании 1,95 млрд руб. в течение 47 дней после выхода постановления, то есть до 13 декабря — РБК).

— Возникали ли вопросы у ваших крупных клиентов относительно уголовного дела против Воеводина и судебных тяжб с ним?

— Нет, таких вопросов не поступало. Но недавно мы были вынуждены пересмотреть ряд контрактов по закупке сырья и инвестпроектам или же попросить отсрочку из-за снижения заказов со стороны наших клиентов. Большинство нам пошло навстречу, видя, что ситуация тяжелая. Некоторые из подрядчиков пошли в суд, но мы надеемся урегулировать все споры. Это нормальная история в кризис, надо просто понять, как разделятся убытки между сторонами.

— А с Boeing до судов не дошло?

— Нет, не дошло. И с учетом истории нашего сотрудничества я уверен, что никогда не дойдет.

— В 2018 году российские власти рассматривали возможность введения запрета на экспорт титана в США в качестве ответа на американские санкции. С тех пор такая идея больше не возникала?

— Я не могу оценивать и прогнозировать действия со стороны правительства. Но нужно понимать, что в России на сегодня летают десятки, если не сотни самолетов Boeing. В мире всего три крупных производителя титана, поэтому я считаю, что здесь меньше простора для конкуренции и больше — для сотрудничества.

Задачи и планы на ближайшие годы

— Кто вас пригласил возглавить «ВСМПО-Ависма» в июле 2020 года? Какие задачи перед вами поставлены? Обещали ли вам опцион в компании?

— Меня пригласили акционеры, опциона не обещали. Задач много, их можно сгруппировать так: на 2020–2021 годы — это антикризисный менеджмент, сокращение инвестпрограммы, затрат, балансирование денежных потоков, стабилизация ситуации. Это то, что мы делаем сейчас. Второй шаг — в 2021 году нам нужно готовиться к росту заказов в авиации, который мы прогнозируем на 2022–2023 годы, чтобы мы по производственным мощностям выглядели сильнее, чем сейчас. Плюс умеренная диверсификация в индустриальный сектор — нужно запустить несколько новых проектов, закупить оборудование. На третьем этапе (2025–2027 годы) — новые продукты: 3D-принтинг и для него титановые порошки, чистовая механическая обработка, а именно производство комплектующих, полностью готовых для установки в самолет.

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