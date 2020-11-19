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Время электроники

Соперничество с TSMC вынудило Samsung инвестировать в производство чипов астрономические $116 млрд

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Согласно свежим данным, Samsung подготовила долгосрочный инвестиционный план в рамках которого планирует вложить $116 миллиардов в производство чипов, чтобы превзойти TSMC. Bloomberg сообщает, что компания планирует наладить массовое производство 3-нм чипов к 2022 году.

Пак Джэ Хон (Park Jae-Hong), исполнительный вице-президент Samsung по литографии, говорит, что компания уже разрабатывает инструменты для производства 3-нм чипов совместно со своими партнёрами. TSMC тоже планирует начать производство 3-нм продукции в 2022 году, так что конкуренция между компаниями будет напряжённой. Тем не менее, Samsung собирается превзойти TSMC, раньше внедрив технологию GAA (Gate-All-Around), которая позволит ещё сильнее снизить энергопотребление чипов.

Несмотря на успешный бизнес по производству микросхем памяти и дисплеев, в производстве логических чипов Samsung заметно отстаёт от TSMC. Сообщается, что в прошлом году она получила только 18 процентов заказов на производство чипов, тогда как TSMC принадлежало более половины всего рынка. Чтобы изменить это положение, корейская компания планирует инвестировать $26 миллиардов в производство чипов в этом году, в то время как TSMC вложит только $17 миллиардов.

Стоит заметить, что Samsung, как и TSMC, создала производственные мощности для изготовления чипов по технологии EUV. Это может быть связано в том числе и с тем, что Intel недавно объявила о планах по передаче производства некоторых чипов на аутсорсинг.

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