Европейцы одобрили проект космического телескопа ARIEL

Европейское космическое агентство официально одобрило проект нового космического телескопа ARIEL и разрешило начать процесс его создания. Ожидается, что телескоп будет запущен в 2029 году и проведет первое крупномасштабное исследование атмосфер тысячи экзопланет самых разных типов, сообщается на сайте агентства.

ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) стал четвертым космическим аппаратом для исследования экзопланет, который Европейское космическое агентство выбрало в 2018 году в рамках программы Cosmic Vision. Телескоп должен провести обзорные исследования атмосфер около тысячи экзопланет в оптическом и инфракрасном диапазонах, чтобы определить их химический состав, структуру, климатические условия, альбедо, распределение температуры в зависимости от высоты и наличие облаков. Предполагается, что это поможет разобраться в механизмах формирования и эволюции экзопланет, от скалистых суперземель до газовых гигантов, вращающихся вокруг звезд самых разных спектральных классов.

Стартовая масса телескопа составляет примерно 1300 килограммов, он состоит из двух термически изолированных друг от друга частей: служебного модуля (SVM) и модуля полезной нагрузки (PLM). В модуле SVM будут находиться топливный бак, солнечные панели, двигатели, работающие на гидразине, и антенна с высоким коэффициентом усиления.

В модуле PLM разместятся телескоп системы Кассегрена, а также инфракрасный спектрометр AIRS, работающий в диапазоне длин волн 1,95–7,8 микрометра, и система точного наведения, включающая трехканальный фотометр и спектрометр низкого разрешения, работающий в ближнем инфракрасном диапазоне. Главное зеркало телескопа будет иметь форму эллипса, с размерами примерно 1,1 на 0,7 метра, и сделано из алюминия. За счет пассивной системы охлаждения рабочая температура элементов телескопа будет поддерживаться на уровне около 55 кельвинов.

12 ноября 2020 года Европейское космическое агентство на заседании Комитета по научной программе официально одобрило разработанный проект телескопа — и ARIEL перешел в стадию создания. В ближайшие месяцы будут оформлены заявки на поставку элементов телескопа, а летом следующего года выберут главного подрядчика, который займется его сборкой.

В космос телескоп должен отправиться в 2029 году при помощи ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома Куру, вместе с ним может полететь аппарат Comet Interceptor. ARIEL будет работать на гало-орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе «Солнце–Земля», ожидается, что срок службы составит не менее 4 лет.

Источник изображения: ESA / STFC RAL Space / UCL / Europlanet-Science Office

Как европейские телескопы исследуют экзопланеты можно узнать из нашего блога «Слетаем за подробностями».

Александр Войтюк