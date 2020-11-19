Войти
Naked Science

СМИ сообщили о применении китайскими военными энергетического оружия в реальном бою

181
0
0
Экспериментальная американская микроволновая «дронобойка» THOR. Изображений китайской аналогичной техники в открытом доступе пока не появлялось
Экспериментальная американская микроволновая «дронобойка» THOR. Изображений китайской аналогичной техники в открытом доступе пока не появлялось.
Источник изображения: AFRL Directed Energy Directorate

По крайней мере, так утверждает видный эксперт Коммунистической партии Китая — Цзинь Цаньжун (Jin Canrong). Видео с выступлением, в котором он делает такое заявление, быстро стало вирусным. Новость подхватили видные информационные агентства, и на профильных ресурсах она вполне может претендовать на статус темы дня. Однако сколько в ней правды?

Цзинь Цаньжун — заместитель декана кафедры международных отношений Китайского народного университета (Renmin University of China). Он не раз играл роль профильного эксперта от Компартии Китая, в том числе выступая на различных мероприятиях межнационального уровня. Например, на саммите «Пионеры изменений», который проводят под эгидой Всемирного экономического форума.

Во время одной из своих публичных лекций в Пекине Цзинь заявил, что солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) применили энергетическое оружие. В разных источниках встречается отличающийся перевод: то ли речь шла о лазерах, то ли о микроволновых излучателях (СВЧ). Судя по дальнейшему описанию, скорее второе.

По словам профессора, произошло все во время недавнего столкновения индийских и китайских военных на спорных приграничных территориях провинции Ладакх. Чтобы выбить противника с ключевой высоты, солдаты НОАК и применили энергетическое оружие. С его помощью две выгодные позиции на горных вершинах быстро «превратилась в печи». Враги не смогли долго терпеть пренеприятнейшие эффекты облучения и обратились в бегство.

Рассказ о воздействии оружия позволяет предположить, что речь шла о СВЧ-оружии. Цзинь рассказал, что уже через 15 минут облучения солдат противника начало тошнить, они испытали жжение в разных частях тела и боль. Такое пока необычное даже для XXI века оружие выбрали из-за запрета на стрельбу. Чтобы не эскалировать приграничный конфликт, индийские и китайские военные обычно применяют методы каменного века: недавние стычки в Ладакхе проходили с использованием камней, стальной арматуры и других подручных средств.


Поскольку лекцию профессора транслировали по телевидению, новость быстро получила широкое распространение. Более того, ее перепечатали в нескольких китайских печатных и сетевых СМИ. Наконец, публикации появились в ряде западных изданий, включая The Times, которое ссылалось на множество местных источников. В этих статьях убедительности ради или только в качестве контекста привели множество подробностей о китайской военной технике и загадочных инцидентах недавнего прошлого.

Например, вспомнили о новейших эсминцах Type 055 с предполагаемыми микроволновыми излучателями противоракетной обороны. Они могут служить косвенным подтверждением наличия энергетического оружия в арсенале НОАК. Кроме того, не обошли вниманием загадочный случай массового недомогания сотрудников американского посольства на Кубе. По одной из версий, граждан США там облучили микроволновой пушкой, что привело к головным болям, недомоганию и другим специфическим симптомам.

Иными словами, вокруг единственного выступления заместителя декана вырос целый солидный информационный повод. Стоит отметить, что множественная перепечатка одной и той же информации не придает ей ни достоверности, ни веса. Возможно, у профессора крупного китайского вуза и эксперта Компартии есть доступ к какой-то военной информации. А может, он просто пересказывает услышанную краем уха историю, имеющую какие-то реальные основы, но исказив или додумав подробности.

Учитывая специфику взаимодействия китайского правительства и военных с мировыми СМИ, опровержения или подтверждения сообщений о боевом применении энергетического оружия ждать не стоит. С точки зрения пропаганды распространение любых подобных историй играет стране на руку. Мол, пусть все думают, что у нас есть новейшие разработки. Опровергнуть новость — потерять этот информационный «патрон» в холодной войне. Подтвердить — дать повод международному сообществу обвинить Китай в эскалации приграничного конфликта в Ладакхе. Таким образом, если история и правдива, подробности о ней еще долго будут неизвестны, а пока что никаких доказательств и свидетельств произошедшего нет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Проекты
2020-й год
Тип 055
Похожие новости
07.05.2020
Ядерная триада: кому угрожают самолеты Китая
20.04.2020
Вдогонку за США: Китай выводит боевой флот в Мировой океан
19.11.2012
Стратегическая стабильность и ядерное разоружение в XXI веке
07.10.2010
Отношения с Индией в сфере ВТС имеют особое значение для России
17.08.2010
Российский авианосец – мечта становится былью?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы