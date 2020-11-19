На Россию приходится около 3% от общего числа технологических компаний.

Темп прироста новых технологических компаний в России один из самых низких на рынках развивающихся стран, говорится в отчете BCG, с которым ознакомился «Коммерсантъ». По его данным, на РФ приходится около 3% от общего числа таких компаний (более 10 тыс.), основанных на развивающихся рынках с 2014 года.

В список топ-100 технологических компаний развивающихся стран BCG включила шесть российских: интернет-холдинги «Яндекс» и Mail.ru Group, ритейлер Wildberries, разработчика мобильных игр Playrix, разработчика программного обеспечения 1С и Тинькофф-банк.

Авторы исследования указывают, что средний размер выручки этих компаний — $1,8 млрд в год, а темпы роста в шесть раз выше, чем у технологических компаний из индекса S&P 500. При этом средняя оценка стоимости российской компании из этого списка составляет $5,2 млрд, что «немного ниже, чем у сопоставимых претендентов на лидерство в технологическом секторе на других развивающихся рынках». Российские компании также «больше ориентируются на развивающиеся рынки и собственный внутренний рынок».

В июне сообщалось, что российский венчурный технологический рынок может потерять до 30% из-за коронавируса. Его оценки сильно расходятся в зависимости от методики: в 2019 году рынок мог достичь от 11,6 млрд до 56,2 млрд руб.

Если отталкиваться от того, что доля российского венчурного рынка составила 0,3% от мирового, то трехпроцентный вклад российских компаний в числе новых за последние шесть лет — «хорошая цифра», говорит основатель A.Partners Алексей Соловьев. Рынок фактически существует всего около десяти лет, что недостаточно для появления большого количества заметных компаний, но ситуация изменится, уверен инвестор.

Опрошенные эксперты указывают, что на статистику может влиять и тот факт, что российские компании зачастую предпочитают иностранные юрисдикции.

Когда компания выходит на глобальные рынки, она фактически «снимает с себя российский флаг», иначе будет тяжело искать клиентов, говорит управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «В итоге из статистики некоторые просто выпадают и получается, что российской компанией называется только та, которая работает преимущественно на внутреннем рынке»,— объясняет он.

Дело не только именно в российском происхождении, ведь во многих западных странах действуют меры по защите локального рынка, и пройти их не всегда просто, это серьезные издержки, добавляет партнер департамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов.

Те же компании, которые не скрывают российского происхождения, традиционно сталкиваются с дисконтом при оценке, уверены собеседники. По словам Алексея Соловьева, речь может идти о вдвое более низкой оценке в сравнении с сопоставимым иностранным конкурентом.

Партнер департамента инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов соглашается, что средняя рыночная капитализация российских технологических компаний в целом действительно ниже, чем у зарубежных аналогов, но отмечает, что мультипликаторы к выручке могут быть даже выше.