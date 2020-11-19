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Деловая газета "Взгляд"

США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX

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Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX.
Источник изображения: Karen Ducey/Reuters

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США дало разрешение на полеты самолетов Boeing 737 MAX, передает Reuters со ссылкой на заявление главы ФАУ Стивена Диксона.

Диксон выразил "100-процентную уверенность" в безопасности Boeing 737 MAX, но отметил, что изготовителям самолета еще есть, над чем поработать для дальнейшего совершенствования системы безопасности лайнера, передает ТАСС.

"Мы сделали все возможное для обеспечения гарантии того, [чтобы авиационных происшествий с этим самолетом больше не было], устранили причины, вызвавшие эти инциденты", – приводит Reuters слова Диксона, подписавшего распоряжение о возобновлении полетов Boeing 737 MAX.

Между тем в заявлении компании Boeing говорится, что ранее ФАУ США "отменило приказ, согласно которому были прекращены коммерческие полеты" лайнеров этого типа. "Мы продолжим работать с регуляторами в других странах и нашими клиентами, чтобы вернуть самолет в эксплуатацию по всему миру", – отметил руководитель Boeing по гражданским самолетам Стэн Дил.

Ранее источники Reuters сообщали, что проверки лайнера находятся на завершающем этапе.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.


Ксения Панькова

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Страны
США
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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