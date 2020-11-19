Космонавты на МКС открыли выходной люк модуля "Поиск" для проверки его герметичности

После этого Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков приступят к выходу в открытый космос

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков открыли выходной люк модуля Международной космической станции "Поиск" для проверки его герметичности в рамках выхода в открытый космос. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

"Люк открыт, идет проверка уплотнения. Посторонних предметов нет", - говорится в сообщении на странице Роскосмоса в социальной сети "ВКонтакте".

Через несколько минут люк будет вновь закрыт, космонавты осуществят наддув давления до 260 мм рт. ст., проверят герметичность "Поиска", сбросят давление и вновь откроют люк. Только после этого Рыжиков и Кудь-Сверчков приступят к выходу из модуля в открытый космос.

План работы

Космонавтам предстоит провести вне станции более пяти с половиной часов. Выполнять работы они будут в скафандрах "Орлан-МКС", один из них будет с красными лампасами (Рыжиков), другой - с синими (Кудь-Сверчков). Предыдущий выход состоялся 29 мая прошлого года.

Первая задача, которую выполнят космонавты, - проверка на малом исследовательском модуле "Поиск" функционирования системы шлюзования и выхода через его выходной люк, который не открывался около 11 лет. Ранее работы по внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС выполнялись из стыковочного отсека "Пирс", однако в 2021 году модуль "Пирс" будет затоплен перед запуском к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Также космонавты заменят панель регуляторов расхода жидкости системы терморегулирования на модуле "Заря". Еще одной задачей, которую должны будут выполнить космонавты, станет переключение антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и изменение положения датчиков прибора контроля давления и осаждения. Кроме того, российские члены экипажа почистят иллюминаторы модуля "Звезда".

На случай, если работы будут выполнены с опережением графика, подготовлена дополнительная программа. В частности, космонавты могут заменить планшет на новый в рамках эксперимента "Импакт", который подразумевает исследование параметров выбросов загрязняющих фракций из двигателей ориентации российского сегмента. Затем Рыжиков и Кудь-Сверчков осмотрят скафандры, протрут полотенцами перчатки и поручень старого планшета и оттолкнут полотенца в открытый космос.