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Интерфакс-АВН

Бывший американский "зеленый берет" признал себя виновным в сговоре с российской разведкой

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Солдаты спецназа США (зеленые береты). Архивное фото
Солдаты спецназа США (зеленые береты). Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывший военнослужащий американского спецназа (Силы специального назначения Армии США, "Зеленые береты") Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки, говорится в заявлении Минюста США.

"Деббинс предал доверие (страны - ИФ) и предал своих сослуживцев, вступив в сговор с целью предоставления информации о национальной обороне США сотрудникам российской разведки", - говорится в заявлении прокурора США в Восточном округе в Вирджинии Закари Тервиллигера.

Об аресте Деббинса в августе сообщил Минюст США. Согласно материалам суда штата Вирджиния, в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс поддерживал контакты с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

Деббинс, по информации американских следователей, раскрыл сотрудникам российской разведки секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в американском спецназе. Он также передал имена и информацию о ряде своих бывших сослуживцев.

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Страны
Россия
США
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