Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост одного из исследователей. Автор составил «семейное древо» силовых установок СССР и РФ. От первых двигателей ракеты Р-7 до современных РД-171МВ. Для своих носителей Маск разработал двигатели Raptor. По ряду свойств американские установки уступают даже РД-180.

Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост одного из исследователей. Автор составил «семейное древо» силовых установок СССР и РФ. От первых двигателей ракеты Р-7 до современных РД-171МВ. Для своих носителей Маск разработал двигатели Raptor. По ряду свойств американские установки уступают даже РД-180.