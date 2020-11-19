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Известия.ru

Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели

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Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост одного из исследователей. Автор составил «семейное древо» силовых установок СССР и РФ. От первых двигателей ракеты Р-7 до современных РД-171МВ. Для своих носителей Маск разработал двигатели Raptor. По ряду свойств американские установки уступают даже РД-180.

Илон Маск похвалил российские и украинские ракетные двигатели. Бизнесмен ответил в Twitter на пост одного из исследователей. Автор составил «семейное древо» силовых установок СССР и РФ. От первых двигателей ракеты Р-7 до современных РД-171МВ. Для своих носителей Маск разработал двигатели Raptor. По ряду свойств американские установки уступают даже РД-180.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
РД-170
РД-180
Персоны
Илон Маск
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