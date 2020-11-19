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РИА Новости

Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA

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Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Official U.S. Navy Page / SM 3 Block IIA is launched from the Aegis Ashore

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Появились кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила межконтинентальную баллистическую ракету.

Испытание прошло в 08:50 мск, ракету-цель запустили с Маршалловых островов с корабля, оснащенного противоракетной системой AEGIS.

Россия выступает против действий США по развитию системы ПРО, в частности разработки SM-3 Block IIA. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, подобные испытания ракеты означают начало отработки системы для прямого противодействия Москве и создания потенциала по девальвации российских средств ядерного сдерживания.

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Страны
Россия
США
Продукция
sm-3
Иджис
Проекты
Ядерный щит
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