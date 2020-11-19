Первый воздушный «бой» американского и китайского стелс-истребителей

Американцы всерьёз готовятся к возможному военному столкновению с Китаем. Вчера, 17 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что ВВС США провели первый воздушный учебный бой с китайским истребителем.

Имитация схватки проходила в аэропорту Камарилло (штат Калифорния) в рамках масштабной программы разработки искусственного интеллекта для воздушного боя под названием ALPHA. Вместо F-22 в воздух поднялся экспериментальный самолёт Freeflight Composites Berkut 560, который пилотировал Дэн Робинсон — бывший пилот F-22. Китайский истребитель J-20 имитировал искусственный интеллект от компании от EpiSci, представив противника в виде виртуальной проекции на шлеме пилота.

Cамолёт Freeflight Composites Berkut 560, имитирующий F-22 Источник изображения: thedrive.com

Бортовая тактическая система дополненной реальности (ATARS), разработанная компанией Red 6, включала в себя имитацию кабины и систем управления, что позволило на базе Berkut 560 «создать» F-22. Разработка EpiSci моделировала самолёт противника — J-20. Слияние двух систем позволило провести виртуальный бой не на наземном тренажере, а в воздухе.

Дэн Робинсон в шлеме дополненной реальности Источник изображения: thedrive.com

Если новая разработка понравится ВВС США, то американские лётчики смогут отрабатывать воздушные тренировки значительно дешевле, чем это происходит сейчас, с привлечением настоящих самолётов. Кроме того, станет возможно знакомить пилотов с авиацией потенциального противника, не имея к ней доступа.