"Принесли мир": Совфед разрешил направить миротворцев в Карабах

Совфед дал согласие на отправку российских военных в Нагорный Карабах

Совет Федерации одобрил размещение в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этого требует постановление об использовании российских военных за рубежом от 2015 года. Российские миротворцы были направлены в Нагорный Карабах в соответствии с соглашением, заключенным между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Совет Федерации разрешил главе государства размещать российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты 18 ноября.

"На основании пункта "Г" части 1 ст. 102 Конституции РФ и ст. 7 Федерального закона «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности» вношу в Совет Федерации ФС РФ предложение о принятии постановления о согласии на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил РФ с необходимым вооружением военной и специальной техникой", - озвучил полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев обращение главы государства.

Как подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко, ввод миротворцев в регион сыграл ключевую роль в остановке боевых действий и кровопролития, принес мир.

Она обратил внимание, что сейчас российские военные в Нагорном Карабахе не только выполняют функцию миротворцев, но также осуществляют гуманитарную миссию, обеспечивают безопасность возвращения беженцев в свои родные места, а также оказывают медицинскую помощь.

«И мы видим, как положительно реагируют люди на присутствие наших миротворцев, понимая, что они наконец-то принесли мир и покой", - отметила она.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дополнительное разрешение Совфеда на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе было запрошено, поскольку эта миротворческая миссия продолжительная и масштабная.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в 2015 году было принято постановление СФ об использовании российских военных за рубежом.

Оно было и остается, по словам Пескова, юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений.

"Но, учитывая, что впереди у нас пятилетний срок [миротворческой миссии в Карабахе], который может потом продлеваться при необходимости, учитывая масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение [Совета Федерации]", - утончил он.

Песков также отметил, что возможность переиздания указа президента России об этой миротворческой миссии после принятого постановления Совфеда о согласии на отправку военных в Карабах будет зависеть от мнения кремлевских юристов. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что де-факто ничего не изменится, поскольку "документ [Совета Федерации] от 2015 года действовал».

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября поставили свои подписи под совместным заявлением о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван остановились на занятых позициях. Кроме того, в регионе решили разместить российских миротворцев.

Согласно этим договоренностям, в целом, российская миротворческая группировка должна состоять из 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

Миротворцы из РФ будут находиться в Нагорном Карабахе пять лет. Когда этот срок истечет, их пребывание там может быть автоматически продлено на аналогичный период, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выразит намерение отменить это положение.

В рамках этой операции на территории непризнанной республики сформируют миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Миротворцы будут следить за соблюдением международных договоренностей участниками конфликта, препятствовать вооруженным столкновениям между ними, снабжению участников конфликта вооружением со стороны внешних сил и регулировать спорные вопросы. Кроме того, их обязанность - исключать провокации, охранять различные делегации, а также помогать мирному населению.

Лидия Мисник