Эксперты обсудили, как обеспечить информационную безопасность

На минувшей неделе в онлайн-формате сразу на трех информационных площадках Москвы и Минска прошел экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Организаторами форума выступили МИА "Россия сегодня" и Постоянный Комитет Союзного государства, а к участию в важном разговоре были приглашены не только политики и научные эксперты, но и представители профессионального журналистского сообщества двух стран, в том числе региональные СМИ.

Проведение подобного рода форумов - уже сложившаяся традиция, однако в таком диджитал-формате он проходил впервые. Открывая пленарное заседание, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота адресовал присутствующих к российско-белорусскому Соглашению по сотрудничеству в области обеспечения информационной безопасности, подписанному еще в 2013 году. Отдельные статьи этого документа прямо указывают на то, что тема рекомендована к обсуждению в формате форумов. "Тема постоянно висит в воздухе, особенно сегодня, в связи с определенными кризисными явлениями, - констатировал Григорий Рапота и предложил свою "анатомию ситуации". По мнению Государственного секретаря, главная сфера приложения сил для СМИ - это борьба с фейками, то есть с искажением реальной картины мира и в историческом, и в современном контексте. Журналистское сообщество должно этому противодействовать, но как? "Только глубоким знанием предмета, - считает Григорий Рапота. - Поэтому нужно иметь мощную наступательную аргументированную позицию. Это то, что называется война за умы, но не в смысле оболванивания, а в смысле подачи знаний, предоставления убедительных аргументов и фактов. Чтобы люди сами пришли к тому, что соответствует правде жизни".

Взявший следом слово председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько начал с образного сравнения: в период пандемии мы все стараемся соблюдать гигиеническую безопасность, а вот информационную безопасность как-то игнорируем, а "ведь это полностью разрушает организм страны, организм цивилизации".

По мнению Геннадия Давыдько, информационное пространство - понятие не геометрическое, это пространство мыслей и ценностей… "Для всех уже очевидно, что источник власти сейчас уже далеко не народ, как записано в Конституции, а общественное мнение, формируемое определенными СМИ по конкретным заказам, - убежден Геннадий Брониславович. - И это общественное мнение - конкретная политическая сила, влияющая на судьбы мира".

По мнению союзного депутата, если мы, образно говоря, не наденем маски, будем продолжать игнорировать информационную гигиену, то падем жертвами вражеских информационных технологий. "В нынешнее время на выборах часто побеждает не достойнейший, а тот, чья команда технологов выиграла информационную войну. И это на сегодня самые воюющие структуры", - резюмировал Геннадий Давыдько.

Впервые в истории телеграмм-каналы, созданные вне страны, попытались руководить людьми

Своим видением проблемы поделился и Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. "В мире происходят мощнейшие информационные войны, - полагает эксперт. - Работают суперспециалисты, в том числе по нейро-лингвистическому программированию. Даже профессиональные журналисты не всегда могут отфильтровать поток информации, идущий на нас с разными целями…" По мнению руководителя профессионального союза российских журналистов, сегодня на примере Беларуси мы впервые в истории наблюдаем, как телеграмм-каналы, созданные вне страны, пытаются направлять людей на улицах и разъясняют им, как нужно бороться с властью в стране. Это феномен, который надо тщательно изучать.

Владимир Мамонтов - известный журналист, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" обратил внимание на то, как крайне важно создать внутри каждого из нас и внутри каждого из наших читателей неуязвимую систему ценностей.

"Но является ли такая система некой застывшей арматурой, которая нас навсегда ото всего защитит? Нет, поэтому нам самим придется постоянно меняться, чтобы соответствовать времени, - считает Владимир Мамонтов. - Говорят, что какой-то телеграмм-канал поломал нам всю систему. Но ведь это означает, что за этим телеграмм-каналом стоит другая гигантская идеологическая технологическая система, которая побеждает нашу..."

Сегодня на выборах зачастую побеждает не сильнейший, а тот, чьи политтехнологи агрессивнее

Андрей Кривошеев, Председатель белорусского Союза журналистов, сконцентрировал внимание на том, что сами репортеры сегодня нуждаются в защите как никогда: по данным ОБСЕ, в 30 странах Европы журналисты регулярно подвергаются буллингу и травле за честное исполнение своих профессиональных обязанностей. Что касается фейков, то, по мнению Андрея Кривошеева, они продаются и транслируются в нашем регионе гораздо более эффективно и приносят большую монетизацию, чем во всех других.

...После пленарного заседания дискуссия продолжилась уже по секциям, а на второй день на площадке форума прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий.

Ольга Герасименко (gerasimenko@rg.ru)