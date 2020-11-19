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Российская газета

Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки

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Самолет Ан-2
Самолет Ан-2.
Источник изображения: © Flickr / Dmitry Terekhov

Необходимо возродить авиацию ДОСААФ, а также улучшить управление имущественными и производственными комплексами оборонного общества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России.

Кроме того, важно отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами, серьезно улучшить кадровый состав ДОСААФ, и эти задачи необходимо решить в самые сжатые сроки, добавил он.

Министр обороны также отметил, что в работе ДОСААФ по профессиональному обучению молодежи есть улучшения. По его словам, в этом году по 14 военно-учетным специальностям было подготовлено более 25 тысяч призывников. Около 300 тысяч допризывников получили востребованные в регионах массовые технические профессии.

Шойгу напомнил, что военно-патриотическая работа ДОСААФ была организована с акцентом на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, общее количество мероприятий с мая 2019 года по ноябрь 2020 года превысило пять с половиной тысяч, охват аудитории в основном допризывной молодежи составил около семи миллионов человек.

Крайне важно, по мнению министра, то, что началась совместная работа ДОСААФ и "Юнармии". "В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30-ти тысяч юнармейцев", - отметил он.

Шойгу подчеркнул, что необходимо в ближайшее время активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания "Авангард". При этом ДОСААФ уже активизировал работу с органами военного управления Минобороны, а также освоил новые формы взаимодействия с допризывной молодежью и в целом выполнил поставленные Министерством обороны задачи.

Напомним, что в декабре прошлого года состоялся V Съезд ДОСААФ России, который утвердил стратегию развития оборонного общества на 2020-2024 годы.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
19.11.2020 02:19
Авиация это наиболее сложное и затратное направление.
Попытки ускоренного развития "на пустом месте" или на "старых развалинах ДОСААФ"  в первую очередь столкнутся с дефицитом квалифицированных кадров и отсутствием отечественных учебных и учебно-тренировочных самолётов и вертолётов.

"кадровый голод" в авиации существует не только среди пилотов, а в ещё большей степени проявляется среди инженерно-технических специалистов и ликвидировать его нужно  путём первоочередного  создания авиационных учебных центров ДОСААФ при "авиационных" военных и гражданских вузах,
а в крупных мегаполисах (Москва и Питер) единых учебно-тренировочных центров ДОСААФ для нескольких ВУЗов.
Москва:
- МАИ
- Московский государственный технический университет гражданской авиации
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
- Академия гражданской защиты МЧС России
- Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
- Государственный университет «Дубна»

Питер:
- Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
- Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова
- Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
-Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

- Иркутский национальный исследовательский технический университет
-Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации
- Новосибирский государственный технический университет
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Донской государственный технический университет
-Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации
- Уфимский государственный авиационный технический университет
- Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина г. Воронеж
- Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьёва
- Жуковский филиал «Стрела» Московского авиационного института (национального исследовательского университета)

В этих учебных заведениях есть высококлассные специалисты, учебная и техническая база, студенты изучающие  "авиационные" специальности, аэродинамику, авионику, двигатели, навигацию.....
Осталось только дать  студентам через учебные авиационные центры ДОСААФ созданные при ВУЗах  реальную возможность прикоснуться к небу и "живым" самолётам   и из них начнут рождаться новые Королёвы, Мили, Камовы, Туполевы,  Ильюшины, Сухие, Лавочкины...
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