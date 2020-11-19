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Российская газета

"Адские молотилки" и "Рогатки" замечены на учениях ПВО армии Ирака

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Источник изображения: rg.ru

Самыми современными системами противовоздушной обороны иракской армии считаются российские ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1Э.

Их активно задействовали в ходе недавней проверки сил ПВО страны. На специальном полигоне они поражали ракетами и артиллерийским огнем беспилотные летательные аппараты условного противника.

Вместе с ними в отражении "воздушных налетов" участвовали американские Avenger с ЗРК FIM-92 Stinger, выполненные на шасси бронеавтомобилей Humvee.

Также были применены переносные "Игла-С". Известно, что иракцы эксплуатируют установленные на транспортные средства пусковые установки "Джигит", однако почему-то в этот раз они не появились на учениях.

Интересно, что наряду с современными разработками не были забыты "адские молотилки" - 57-мм автоматические зенитные пушки АЗП-57 комплекса С-60, а также "рогатки"- малокалиберные скорострельные ЗУ-23-2.

Эти орудия, созданные в 40-е и 60-е годы, применялись еще в ходе восьмилетней кровопролитной войны с соседним Ираном. Затем им пришлось сражаться с американцами в 1991 и 2003 годах.

В ходе создания новой армии их не отправили в запас. Хотя первоначально они больше специализировались не на обороне от воздушных объектов, а на уничтожении разнообразных наземных целей, принадлежащих активизировавшимся террористическим формированиям. Теперь же их снова привлекли к выполнению более привычных функций.



Алексей Брусилов

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Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HMMWV
Stinger
Проекты
Военные учения
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