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Интерфакс-АВН

Специалисты "Швабе" ознакомились с зарубежными наработками по лазерам

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские учёные приняли участие в международной онлайн-конференции Laser Optics ICLO 2020, на которой обменялись опытом в сфере лазерных технологий, сообщил в среду холдинг "Швабе".

"Холдинг на конференции представил Научно-исследовательский институт "Полюс" имени Стельмаха (НИИ "Полюс") "Швабе". Российские учёные оптической отрасли изложили принципы активной термографии при лазерном воздействии на исследуемые объекты", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе".

Также учёные из НИИ "Полюс" "создали математическую модель актуальных задач, которые могут быть решены с применением рассматриваемого метода. Специалисты привели конкретные примеры использования активной лазерной термографии для анализа ряда объектов в строительстве, дистанционного мониторинга изделий и контроля деталей автомобилей в условиях производства", говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, в ходе конференции российские специалисты "познакомились с актуальными наработками российских и зарубежных коллег, а также поделились своим опытом в сфере лазерных технологий".

"Участие в мероприятии обеспечило возможность профессионального общения, что крайне важно для понимания общей картины развития оптической отрасли и ее перспектив", - отметил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
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