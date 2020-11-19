Объявлены в розыск: СК предъявил обвинения боевикам по делу о гибели российского летчика

СК обвинил четырех террористов в гибели летчика Филипова в Сирии

Следственный комитет РФ намерен ходатайствовать об аресте четырех боевиков по обвинению в гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии в 2018 году. Тогда его самолет подбили, но он катапультировался. На земле он подорвал себя, потому что его окружили боевики. Филипов был посмертно удостоен Золотой звезды Героя.

Российский Следственный комитет предъявил заочное обвинение в гибели летчика Романа Филипова в Сирии четырем участникам запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Следователи объявили их в международный розыск, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что речь идет о Мухаммеде Гази Аль-Алейвию, Ибрахиме Рамадане Аль-Ахмаде, Абделе Басыте Ибрахиме Аль-Хамуде, Абдель Саттаре Абдуле Гафуре ас-Сыяхе. Их заочно обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"), ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия»), а также ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство»).

Как подчеркнули в Следкоме, указанных лиц объявили в международный розыск. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для них меры пресечения в виде ареста.

Сведения, которые позволили установить обстоятельства гибели российского летчика и причастных к этому лиц, удалось получить благодаря активной работе следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета в Сирии во взаимодействии с российским Минобороны и компетентными органами Арабской республики, подчеркнула Петренко.

Места гибели Филипова и крушения самолета были исследованы по спутниковым снимкам. По словам Петренко, следователи нашли в идлибской зоне обломки самолета и допросили свидетелей, в том числе сирийцев. Помимо этого, как отметили в СК, на данный момент проводятся взрывотехнические, баллистические, идентификационная экспертизы.

В начале марта «Новая газета» сообщала, что заочно арестованный по обвинению в убийстве Филипова сирийский боевик Тарек Сохта обратился к России с просьбой снять с него обвинения.

Автор репортажа Вадих Эль-Хайек встретился с боевиком в офисе сирийского туркменского совета в деревне на границе Сирии и Турции. Сохта попросил журналиста передать российской стороне, что он не виновен в убийстве летчика. Боевик заверил, что в тот момент находился в 2 км от места гибели россиянина. Журналист предложил ему и его двоюродному брату Амеру записать на камеру обращение, но родной брат Тарека Сохты запретил родственнику делать это.

«Он спросил меня, кто я и что делаю. Узнав про затею Тарека и Амера, он изменился в лице: "Ни в коем случае! Не надо будить спящее дело! Скоро все это забудется и будет все хорошо», - писал корреспондент.

Как пояснил Эль-Хайек, брат Терека Сохты считает, что эту запись могут приравнять к признанию вины.

Решение о заочном аресте Сохты по делу об убийстве Филипова Басманный суд Москвы вынес еще в июле 2018 года.

Такую же меру пресечения суд избрал и для Амера Сохты, а также Мурада Джума Шрейба. Всех их объявили в международный розыск.

Согласно информации «Новой газеты», Тарек и Амер Сохта пожаловались, что из-за официальных обвинений они «не могут ни работать, ни переехать куда-то».

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года, когда облетал на штурмовике Су-25 идлибскую зону деэскалации. Он попал под ракетный удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Российский летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе. Военнослужащий успел доложить об атаке, а после этого катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Боевики подобрались близко, и россиянин подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

Тело майора вернули в Россию благодаря действиям военной разведки РФ и турецких сил. На подмосковном военном аэродроме «Чкаловский» с погибшим летчиком простилось руководство российского военного ведомства. На церемонии присутствовали, в частности, глава министерства Сергей Шойгу, его заместитель Николай Панков и другие военачальники.

Экс-главнокомандующий ВВС РФ генерал армии Владимир Михайлов в своей речи подчеркнул, что подвиг Филипова потряс людей в России и за ее пределами.

В ходе церемонии в Кремле российский президент Владимир Путин передал родственникам Филипова присвоенную ему посмертно Золотую звезду Героя.

«Техника, оружие появятся и у других стран. У нас это уже есть, нас это не волнует. Главное не в этом. Главное в другом. В людях. Таких людей, как Роман Филипов, у них не будет никогда», - подчеркнул глава государства.

Лидия Мисник