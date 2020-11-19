Infosperber (Швейцария): мягкость Путина по отношению к Эрдогану неудивительна

Может, Путин боится Эрдогана? Об этом задумались эксперты, глядя на происходящее в Нагорном Карабахе. Конечно, это маловероятно. Но за Эрдоганом стоит НАТО, а конфликт с альянсом России ни к чему, пишет Кристиан Мюллер и вспоминает Крымскую войну 1853-1856 годов, которая, по сути, была первой мировой.

Турция, будучи членом НАТО, пользуется поддержкой альянса. Это влияет на политику России — и от этого проигрывает Европа

На фронте войны между Азербайджаном и Арменией замолчали орудия. И это уже само по себе хорошая новость, если учесть, что на этой войне погибли, предположительно, тысячи человек (точное число еще не известно), особенно с армянской стороны.

Война с самого начала велась исключительно в одном направлении. В Армении живут 3 миллиона человек, в Азербайджане - 10 миллионов, то есть втрое больше. Армения не имеет выхода к морю и собственных полезных ископаемых, а Азербайджан расположен на Каспийском море и имеет собственные ресурсы, прежде всего нефть. Так, в Швейцарии действуют 190 АЗС компании SOCAR (Национальной нефтяной компании Азербайджанской Республики). В 2013 году их было 148. Но еще важнее, что Азербайджан в ходе этой войны против Армении с начала "и до самого конца" пользовался безоговорочной поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, в частности, отправил в Азербайджан наемников-джихадистов.

Мирное соглашение (пока еще временное), которого удалось добиться российскому президенту Владимиру Путину, вполне можно считать победой Азербайджана и поражением Армении. Теперь мир гадает (даже российские эксперты придерживаются разных точек зрения), почему Путин не осудил Эрдогана за вмешательство в азербайджано-армянский конфликт и не наказал его за это. Может, Путин боится Эрдогана?

Взгляд в прошлое многое объясняет

Если вспомнить историю России и историю Причерноморья, то многое станет понятно: Россия на южных рубежах столетиями испытывала давление со стороны Османской империи, которая занимала огромную территорию практически вокруг всего Средиземного моря и простиралась через Черное до самого Каспийского моря.

Империя возникла еще в XIII веке и просуществовала до окончания Первой мировой войны. В лучшие времена османы держали под контролем территорию в 5 с лишним миллионов квадратных километров - втрое больше нынешних Германии, Франции, Италии и Испании вместе взятых. И неоднократно театром военных действий между турками и русскими становился полуостров Крым. В Крымской войне 1853-1856 годов, которая, по сути, стала настоящей первой мировой войной, на стороне османов выступили британцы, французы и отдельные итальянские княжества. Россия потерпела поражение и понесла огромные экономические потери. Впоследствии ей пришлось продать Аляску США, чтобы хоть как-то поправить свое финансовое положение.

А сейчас?

Сейчас сложилась похожая ситуация. Когда речь заходит о борьбе с Россией, османы - нынешние турки - всегда могут рассчитывать на поддержку Запада. НАТО (заметим, Североатлантический (!) альянс) еще в 1952 году, то есть за три года до подписания Варшавского договора и за девять лет до появления Берлинской стены, приняла в свои ряды Турцию (находящуюся очень далеко от Северной Атлантики), чтобы подобраться к южным рубежам России.

А не позднее конца 1990-х годов, когда на распавшуюся Югославию обрушились "гуманитарные бомбардировки", НАТО продемонстрировала, что является вовсе не только оборонительным альянсом. И сейчас руководство НАТО дозволяет своему члену Турции предпринимать попытки по созданию новой империи, сопоставимой с Османской, с применением военных средств.

Турецкая оборонная промышленность (достаточно взглянуть на Aselsan, имеющую, в частности, дочернюю компанию в Баку) стремительно растет. Турция активно вмешивается в ситуацию в Ливии, направляя туда наемников и оружие, претендует на значительные части Средиземного моря (в ущерб интересам Греции и других стран), держит свои войска на севере Сирии, насильственно захватив значительную территорию этой страны, борется на собственной территории и за ее пределами с курдами и помогает Азербайджану в войне с Арменией, направляя туда наемников-джихадистов. При этом НАТО "не замечает" этих крайне агрессивных действий и молчит.

В 2015 году турецкие ВВС случайно сбили российский боевой самолет Су-24 над территорией Сирии. Россия решила не разжигать из-за этого нарушения сирийского воздушного пространства со стороны Турции настоящий политический кризис. В 2016 году турецкий террорист расстрелял во время открытия фотовыставки в Анкаре российского посла Андрея Карлова. 22-летний террорист оказался бойцом турецкого спецназа, входившим в состав лейб-гвардии Эрдогана. И в тот раз Россия также воздержалась от превращения этого теракта, совершенного отдельным джихадистом, в политический кризис.

Россия знает, что Турция может позвать на помощь НАТО, если на нее нападет третья сторона. Так что войну с Турцией Россия позволить себе не может. Поэтому ей намного важнее добиться от турецкой стороны проявления "доброй воли", в том числе и для того, чтобы поддержать внутренние дискуссии между НАТО и Турцией. Но Эрдоган, которого вполне можно назвать самым агрессивным политиком в сфере влияния Запада, ведет двойную игру, лавируя между НАТО и Россией, и беззастенчиво выходит далеко за пределы границ своей страны, применяя оружие и не встречая никаких возражений со стороны коллег по НАТО.

Как долго еще НАТО будет молча взирать на эту ситуацию? Как долго "оборонительный" альянс будет терпеть действия одного из своих членов, который не только проводит территориальную экспансию, но и задействует при этом джихадистов, преследуя собственные интересы на Кавказе. Почему НАТО ничего не делает для предотвращения новых войн, например, с помощью хотя бы временных договоренностей с Россией, чтобы помешать воплощению экспансионистских планов Эрдогана?

И граждане стран Западной Европы вполне могли бы показать, что не приемлют военные действия Турции (а теперь и Азербайджана). Почему миллионы европейцев до сих пор ездят в отпуск в Турцию (одних лишь немецких туристов в 2019 году было более 5 миллионов)? Ведь есть и другие недорогие курорты. Почему сотни тысяч швейцарских автомобилистов заправляют машины на 190 АЗС сети SOCAR и на 80 австрийских АЗС А1, также принадлежащих SOCAR? Почему спортсмены и охотники покупают оружие турецких производителей Akkar, Derya, Typhoon, Armsan и т.д.?

Сам факт того, что Эрдоган имеет возможность вести агрессивную политику (в частности, с применением оружия) на западе, в Ливии, на юге, (опять) на Кипре, на востоке, в Сирии, а теперь и в Армении, можно назвать геополитическим скандалом. И этот скандал стал возможен лишь потому, что НАТО все еще покрывает своего члена Турцию.

Кристиан Мюллер (Christian Müller)