Войти
ТАСС

Казахстан намерен вернуть космический челнок "Буран" в госсобственность

142
0
0
Орбитальный корабль "Буран", совершивший первый и последний полёт, 1999 год
Орбитальный корабль "Буран", совершивший первый и последний полёт, 1999 год.
Источник изображения: buran.ru

Подан соответствующий иск в суд

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Власти Казахстана планируют вернуть второй летный образец советского космического челнока "Буран" в государственную собственность, для чего подан иск в суд. Сейчас "Буран" находится в собственности казахстанского акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Изделия серии "Буран" в данный момент находятся в собственности акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур" (первоначальное наименование: акционерное общество закрытого типа "Казахстанско-российское инновационное совместное предприятие "Аэлита" (АОЗТ "КРИСП "Аэлита"), генеральным директором которого является Даурен Муса", - рассказали в пресс-службе.

АОЗТ "КРИСП "Аэлита" зарегистрировано в качестве юридического лица Казахстана 13 марта 1997 года. "Уставный капитал общества формировался имущественными вкладами от каждой из сторон, в том числе передачей в уставной капитал второго летного экземпляра орбитального многоразового космического корабля "Буран". В результате отчуждения акций общества владельцем 80% акций общества стало частное лицо - Даурен Муса, 20% акций осталось за республиканским государственным предприятием "Инфракос", - уточнили в министерстве.

По данным ведомства, в июне 2019 года комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана был подан иск о ликвидации акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур" и возврате имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал общества, включая экземпляр орбитального многоразового космического корабля "Буран". "Очередное заседание назначено в специализированном межрайонном экономическом суде города Алма-Аты на 10 декабря этого года", - уточнили в министерстве.

Позиция Роскосмоса

17 ноября гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что второй летный образец советского космического челнока "Буран", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет их владельца и договорится с ним. Позже Даурен Муса на своей странице в Twitter проинформировал, что "Буран" и его макет принадлежат "Ракетно-космической компании "Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми. В свою очередь, Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета, предложив владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей с представителями Роскосмоса.

"Буран" был частью многоразовой космической системы "Энергия - Буран". Помимо орбитального корабля, в нее входила сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия", а также средства наземной космической инфраструктуры. "Буран" был способен совершать длительные (до 30 суток) полеты, орбитальное маневрирование, управляемый спуск и самолетную посадку на специально оборудованный аэродром.

На территории Музея истории космодрома Байконур находится второй построенный "Буран". Первый образец после полета в космос 15 ноября 1988 года в полностью автоматическом режиме без экипажа находился в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. В мае 2002 года корабль был погребен под обрушившейся крышей здания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Буран ОК
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
17.11.2020
Рогозин объяснил, почему не смог выкупить челнок "Буран"
05.10.2018
Орбитальное оружие. Какие космические проекты СССР не увидели будущего
15.08.2017
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
13.07.2017
Командный пункт стартовой площадки ракеты "Энергия" на Байконуре стал музеем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы