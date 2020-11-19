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Интерфакс-АВН

В России разрабатывают систему управления многотысячными группировками спутников

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - "Российские космические системы" разрабатывают систему управления группировками спутников, основанную на искусственном интеллекте, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Российские космические системы" разрабатывает саморегулируемую технологию управления многоспутниковыми орбитальными группировками с элементами искусственного интеллекта и минимальным участием человека. Она позволит в будущем автоматизировать управление спутниковыми группировками из тысяч космических аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, для нынешней космической группировки наземный автоматизированный комплекс ежесуточно проводит до 2 тысяч сеансов управления. При этом сегодняшние технологии предполагают обслуживание каждого аппарата в отдельности. Однако данная технология имеет свои лимиты и дальнейшее наращивание группировки "создает вероятность коллапса".

"Особенностью новой технологии станет переход от применяемого сегодня точечного управления отдельными космическими аппаратами к управлению системным эффектом всей орбитальной группировки", - подчеркнули в пресс-службе.

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Россия
Компании
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