Венгрия покупает бразильские военные самолёты

Венгерские ВВС получат новые транспортные самолёты. Вчера, 17 ноября, портал flightglobal.com сообщил о том, что Минобороны Венгрии подписало контракт с бразильской компанией Embraer на поставку двух единиц KC-390.

Новые самолёты заполнят пустующую нишу в ВВС Венгрии после списания советских Ан-26. При этом KC-390 будут поставляться в комплектации с возможностями для перевозки грузов, медицинской эвакуации, а также воздушной дозаправки (для истребителей Saab Gripen).

Самолёт Embraer KC-390 Источник изображения: flightglobal.com

«Мы приобретаем многоцелевой транспортный флот для выполнения максимально широкого круга задач национального масштаба», — сообщили в пресс-службе Минобороны Венгрии. Поставки самолётов планируется осуществить в 2023 и 2024 годах. Стоимость сделки не разглашается.

Embrаеr КС-390 — военно-транспортный самолёт, создаваемый по заказу ВВС Бразилии. Разработка нового «транспортника» началась в 2006 году, а спустя восемь лет военное ведомство Бразилии заключило контракт с компанией Embrаеr на постройку 28 самолётов. Первый полёт КС-390 состоялся в феврале 2015 года. Длина КС-390 составляет 33,5 м, размах крыльев — 34 м, высота — 11,5 м. Самолёт может перевозить свыше 20 т грузов или до 80 пассажиров. Венгрия станет вторым зарубежным заказчиком этих самолётов (ранее пять единиц КС-390 заказали ВВС Португалии).