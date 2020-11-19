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ЦАМТО

Минобороны Норвегии оценивает возможности модернизации танкового парка

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Танки Leopard 2А4NO норвежской армии
Танки Leopard 2А4NO норвежской армии.
Источник изображения: facebook.com/forsvarsmateriell

ЦАМТО, 18 ноября. Министерство обороны Норвегии сообщило о намерении приобрести новые танки и выборе двух потенциальных поставщиков для реализации данного проекта.

После подготовки отчета о боеспособности Сухопутных войск (Land Power Study / Recommendation 50 S (2017-2018)) парламент Норвегии принял решение о необходимости начала проекта закупки танков. Предложение должно быть представлено на утверждение Стортинга в 2021 году. В настоящее время работа продолжается в соответствии с установленным графиком.

Первоначально рассматривались девять различных концепций. После тщательной оценки были отобраны две из них: закупка новых танков или модернизация состоящих на вооружении "Леопард-2" до стандарта, соответствующего новому танку, в сочетании с приобретением партии новых ОБТ для увеличения общей численности.

По заявлению министра обороны Франка Бакке-Йенсена, министерство обратится в Стортинг с предложениями по количеству танков, структуре затрат и графику поставок. В новом Долгосрочном плане развития обороны будет предусмотрено, что новые танки начнут поставляться с 2025 года.

В ходе проведенного командованием Сухопутных войск исследования было установлено, что модернизация, проведение которой запланировано в рамках "Проекта 5050", не обеспечит достаточной защиты ОБТ от новых боеприпасов, имеющихся у потенциальных противников, а также не обеспечит возможности связи, необходимые для применения танков как единого целого в составе бригады. Эти аспекты будут учтены в новом проекте, над которым в настоящее время работает оборонное ведомство.

На текущий момент выполнена разработка концепции с проведением анализа рынка. Работы прошли внешний контроль качества. Анализ показал, что требованиям ВС Норвегии соответствуют танки двух типов, включая немецкие "Леопард-2" и южнокорейские K2 "Блэк Пантер". Поэтому предпроектная фаза будет продолжена на основе этих двух претендентов.

Министерство обороны теперь проведет переговоры на уровне правительств с властями Германии и Южной Кореи для оценки возможностей сотрудничества в сфере оборонной промышленности и доступа на рынки продукции норвежского производства.

Закупка танков, предложение о реализации которой правительство планирует представить в Стортинг в 2021 году, позволит ВС страны получить современные системы, которые усилят обороноспособность страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
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