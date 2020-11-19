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Газета.ru

Cпутали два кабеля: кто угробил ракету Vega

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Источник изображения: gazeta.ru

Авария ракеты Vega произошла из-за неправильного подключения кабелей

Перепутанные кабели управления двигателем привели к аварии ракеты Vega, из-за которой были потеряны два европейских спутника. Двигатель, который стал отклоняться не в ту сторону, собирается на Украине.

Эксперты назвали предварительную причину аварии, в результате которой накануне была потеряна европейская ракета-носитель Vega и два спутника.

Ею назвали человеческий фактор.

Старт четырехступенчатой ракеты состоялся в 4.52 мск и первые минуты полета прошли гладко, однако на восьмой минуте что-то пошло не так.

О полной потере миссии в корпорации Arianespace сообщили только спустя два часа после запуска.

«Сейчас мы можем подтвердить, что миссия потеряна», - заявил во время трансляции директор производителя ракеты Arianespace Стефан Исраэль.

Уже в день аварии стало известно, что нештатная ситуация развилась сразу после запуска четвертой ступени ракеты (Avum), в результате чего носитель отклонился от траектории, и связь с ним была утеряна и больше не восстановилась. «Спустя восемь минут после старта, и сразу после включения двигателя четвертой ступени мы наблюдали сдвиг траектории, - сказал Исраэль. - Это означает, что скорость отклонилась от номинальной».

Спустя сутки ясность, общаясь с журналистами, внес вице-президент Arianespace Ролан Лажье. Он подтвердил, что четвертая ступень вышла из-под контроля «сразу после включения». «Потеря управления оказалась полной, она вызвала сильное кувыркание, и затем траектория стала быстро отклоняться от номинальной, что привело к потере миссии».

Что конкретно привело к аварии, удалось выяснить благодаря расшифровке телеметрической информации - выяснилось, что кем-то были перепутаны друг с другом кабели, ведущие к двум приводам системы управления вектором тяги двигателя.

Из-за этого команды, идущие на один привод, шли на второй, и наоборот, что привело к потере управления полетом.

«Это, очевидно, была проблема с производством и качеством сборки, серия человеческих ошибок, а не проблема с конструкцией», - заявил Лажье.

Как заявил Исраэль, 18 ноября компания Arianespace созывает комиссию по расследованию аварии под руководством генерального инспектора Европейского космического агентства, чтобы подтвердить предварительные выводы и принять меры.

Он уточнил, что авария не связана с прошлым отказом ракеты Vega, который произошел в июле 2019 года, когда старт ракеты потерпел неудачу при запуске спутника в интересах Объединенных арабских Эмиратов. Тогда аварийный пуск был связан с конструктивной проблемой второй ступени, которая была исправлена и в сентябре этого года ракета вывела сразу 53 небольших аппарата в интересах 21 различного заказчика. Эта миссия была признана успешной.

В отличие от первого авариного пуска, вчерашний старт застрахован не был, отмечают СМИ.

В результате аварии потеряны два спутника. Это аппарат дистанционного зондирования Земли SEOSAT-Ingenio, первый испанский спутник ДЗЗ для Европейского космического агентства. На его борту высокочувствительная камера, способная производить съемку земной поверхности с разрешением 2,5 метра.

Спутник планировалось вывести на солнечно-синхронную орбиту с наклонением 98 градусов и высотой 670 километров.

Второй - научный спутник TARANIS французского космического агентства CNES, спроектированный для изучения электрических явлений в верхних слоях атмосферы Земли - так называемых спрайтов, эльфов и гамма-вспышек. Аппарат планировалось вывести также на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Исраэль уточнил, что вчерашняя авария никак не повлияет на предстоящие запуски ракет, и расследование аварии будет «на 100 процентов прозрачным». «Я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим заказчикам, - сказал он. - Такова, к сожалению, часть ракетной жизни».

Avum - четвертая жидкостная ступень ракеты, топливом в которой служит несимметричный диметилгидразин, окислителем - азотный тетраоксид. Ступень служит для довыведения полезной нагрузки на высокие орбиты и совершения там дополнительных маневров.

Конструкция ступени была разработана итальянской фирмой Avio, основой является маршевый двигатель РД-843, разработанный украинским КБ «Южное» и изготовленный на ПО «Южмаш».

В ходе этого запуска ускоритель в течение 1.45 минут должен был совершить пять маневров для выведения двух спутников.

«Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega", - сказал накануне источник «РИА Новости».

«Кабели эти собираются при монтаже. Если монтирует украинская бригада, то виноваты украинцы. Если европейская - виноваты все: европейцы в том, что неправильно смонтировали, украинцы - в том, что не дали надлежащих инструкций», - пояснил «Газете.Ru» Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

Эксперт отметил, что причина аварии в точности напоминает ошибку, из-за которой в 2013 году потерпела крушение ракета "Протон" - тогда к ее аварии привели установка вверх ногами датчиков угловых скоростей, которые собирали в Центре имени Хруничева.

Накануне правительство Украины уволило с должности председателя Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба кабинета министров, связано ли это решение с аварией европейской ракеты, не известно.


Павел Котляр

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Страны
Испания
Италия
ОАЭ
Украина
Франция
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
ГКНПЦ Хруничева
КБ "Южное"
Южмаш
Проекты
Ariane РН
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