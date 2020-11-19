Удар из космоса: NI рассказал о секретном проекте времен холодной войны

Подписанный в середине 1960-х годов международный договор о запрете размещения оружие массового уничтожения в космосе стал поводом для поиска державами средств нанесения ударов с орбиты, не подпадающих под соглашение. Варианты предлагались различные, в том числе и фантастические. Об одном из них напомнил обозреватель издания The National Interest Калеб Ларсон.

Оборонное ведомство США в тот период всерьез рассматривало предложение писателя-фантаста Джерри Пурнеля. Его проект, получивший наименование "Rods from God" ("Стрелы Бога"), предполагал запуск с космического аппарата металлических болванок без боевой начинки. Поражение цели должно было происходить за счет кинетической энергии.

Внешне такие боеприпасы должны были выглядеть, как заостренные стержни длиной около девяти метров. Изготавливать их планировалось из вольфрама - высокопрочного металла, часто используемого в стандартных бронебойных снарядах.

- "Стрелы", буквально падающие на землю на гиперзвуковой скорости в 5 Махов, приобретали такую разрушительную силу, что даже без взрывной составляющей могли уничтожать цели, подобные подземным бункерам, - отметил автор.

Идея так и осталась фантастической из-за стоимости. Для вывода и размещения на орбите вольфрамовых стержней размером с телефонный столб и в 1,7 раза плотнее свинца потребовались бы ракеты огромных размеров, строительство которых было непомерно дорогим.

Ларсон также напомнил о воплощенном в жизнь проекте кинетического оружия. Во время войны во Вьетнаме американские бомбардировщики сбрасывали в джунгли небольшие двухдюймовые цельностальные бомбы, которые не имели никакого заряда. Эти снаряды получили название "Lazy Dog" ("Ленивый пес") и широко применялись, показав довольно высокую эффективность. Они позволяли покрывать бомбардировками большие площади, уничтожая командные пункты, бронированные машины и другие защищенные цели.

Кроме того, отмечает эксперт, в отличие от кассетных бомб или мин такие боеприпасы не останутся неразорвавшимися, что исключает нанесение вреда мирному населению через годы после окончания боевых действий.

- Вряд ли мы когда-то увидим "Стрелы Бога", летящие в небе. Космическое вооружение в современной эпохе основано на системах радиоэлектронной борьбы, позволяющих выводить из строя аппараты противника, - заключил Ларсон.

Тимур Алимов