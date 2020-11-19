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ТАСС

OneWeb отправила для запуска 36 спутников на космодром Восточный

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Источник изображения: Фото: Roscosmos/ESA-CNES-Arianespace

Первый запуск спутников связи OneWeb с космодрома запланирован на декабрь 2020 года

ТАСС, 18 ноября. Спутники связи британской компании OneWeb отправлены из Флориды на космодром Восточный в рамках подготовки к их запуску на орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании.

"36 спутников OneWeb улетели на борту самолета из Флориды на космодром Восточный для запуска в космос в декабре. Поздравления всей команде", - говорится в сообщении.

К сообщению также прикреплено видео, на котором самолет Ан-124-100 "Руслан" с аппаратами на борту, взлетает с взлетно-посадочной полосы.

Первый запуск спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на декабрь 2020 года. OneWeb сейчас располагает 74 спутниками на низкой стационарной орбите и планирует запустить сотни других аппаратов. В марте британская компания вынуждена была подать заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около $2 млрд от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $645 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Тогда Лондон отказал компании, однако в июле принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb. Планируется, что британское правительство и индийская компания Bharti Global потратят по $500 млн на приобретение долей в компании.

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Кредитование
Страны
Великобритания
Индия
Япония
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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