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Интерфакс-АВН

Минпромторг РФ потратит 500 млн руб на разработку нового подводного беспилотника для ВМФ

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Минпромторг
Минпромторг.
Источник изображения: mpt.volganet.ru

Серийное производство перспективного морского робота намечено на 2024-2025 годы

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - В России планируют к 2024 году разработать перспективный необитаемый подводный аппарат повышенной автономности, следует из материалов госзакупок.

По данным "СПАРК-Интерфакс", Минпромторг России объявил открытый конкурс для поиска разработчика опытного образца перспективного автономного необитаемого подводного аппарата повышенной автономности (АНПА-ПА). Достичь увеличения длительности и дальности плавания аппарата планируется за счет воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) на базе водородно-кислородного аккумулятора.

На эти цели ведомство намерено потратить 500 млн рублей. Опытно-конструкторские работы (ОКР) в рамках гособоронзаказа должны быть завершены в октябре 2023 года, ориентировочные сроки внедрения нового аппарата - 2024-2025 годы.

Согласно документации, перспективный морской робот с диаметром корпуса до 300 мм будет оснащен гидроакустическим комплексом (ГАК) и средствами радиосвязи. Он должен автономно работать не менее 24 часов на глубине до 1000 метров, развивать максимальную скорость под водой не менее 2,5 м/с, автоматически обходить препятствия, выполнять съемку поверхности дна и объектов на акваториях с плотностью воды 1000 - 1054 кг/м3, а также измерять параметры среды (температуру, скорость звука, давление) во всем диапазоне рабочих глубин погружения.

В Минпромторге предполагают, что новый подводный беспилотник заинтересует министерство обороны, Военно-морской флот (ВМФ), другие силовые ведомства, а также гражданских заказчиков - компании, занимающиеся разведкой морских полезных ископаемых, морской нефте- и газодобычей, гидрографическими и океанографическими работами.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разрабатывает облик перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов с возможностью выпуска/приема с существующих и перспективных подводных носителей. Согласно годовому отчету корпорации за 2019 год, срок завершения этих работ - 2025 год.

Проект носит название "Перспектива "Р", в его разработке участвует Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (АО "ЦКБ МТ "Рубин") - ведущее в России конструкторское бюро подводного кораблестроения, один из мировых лидеров в проектировании подводных лодок.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
ВНЭУ
Гособоронзаказ
НПА
Робот
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