Минобороны НКР назвало число погибших в Карабахе армянских военных

С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1586 армянских военных. Об этом свидетельствуют данные минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на 18 ноября.

За прошедшие сутки стало известно еще о 81 погибшем в ходе боевых действий в регионе.

16 ноября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян рассказал, что с территории близ города Шуши вывезены тела 150 армянских военных.

Арутюнян добавил, что в настоящее время еще сотни тел по-прежнему находятся на поле боя, из-за чего создается неопределенность для родных и близких погибших.

В этот же день стало известно, что в столицу НКР Степанакерт вернулись 475 человек. Российские военные обеспечили безопасное продвижение автобусов с беженцами через линию соприкосновения.

9 ноября президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Согласно данным командующего российским миротворческим контингентом в регионе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия не ведутся.