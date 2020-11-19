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Корабли научились сбивать межконтинентальные баллистические ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Американские и японские корабли смогут перехватывать все типы ракет, включая межконтинентальные баллистические. Вчера, 17 ноября, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что ракета-перехватчик SM-3 Block IIA успешно перехватила МБР в ходе учений.

До вчерашнего дня все перехваты МБР осуществлялись с помощью наземных ракетных систем, теперь же с этой задачей смогут справиться и корабли. В ходе тестирования с Маршалловых островов была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, которую успешно перехватил эсминец USS John Finn (DDG-113) с помощью ракеты SM-3 Block IIA. Таким образом, ВМС США доказали, что корабли, оснащённые боевой системой Aegis-44 (FTM-44), могут успешно бороться с МБР.

Перехват МБР с помощью ракеты SM-3 Block IIA

RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) — американская зенитная управляемая ракета семейства Standard. Состоит на вооружении ВМС США и Японии, устанавливается на крейсеры, эсминцы или действует в виде наземных установок. Кинетическая боевая часть имеет собственный двигатель. Наведение производится автоматически с помощью матричной инфракрасной головки самонаведения, имеющей высокое разрешение. Ракеты SM-3 являются дальнейшим развитием SM-2 и предназначены для уничтожения различных целей (в том числе баллистических ракет и боеголовок) на заатмосферных высотах.

Семейство ракет SM-3

Источник изображения: thedrive.com

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывалась с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Её ключевыми особенностями являются увеличенная дальность поражения, а также умение различать ложные цели. Изначально ракета создавалась для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, но по неофициальной информации версия Block IIA способна поражать цели на высоте до 500 км и в радиусе 1000 км.

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