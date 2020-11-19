Войти
ЦАМТО

В подразделения МТО Южного военного округа поступила новая автомобильная техника

132
0
0
Kamaz_5350
Автомобиль КамАЗ 5350. Источник: autowp.ru.

ЦАМТО, 18 ноября. Подразделения МТО 49-й общевойсковой армии ЮВО получили 7 ед. тяжелых трехосных машин марки КамАЗ 53501-342 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования.

КамАЗ-53501 с колесной базой 6х6 оснащен интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), регулирующей работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронное обеспечение автомобиля синхронизирует автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции накопителя, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

Новая автомобильная техника уже зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЮВО по итогам летнего периода обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.10.2019
Defence 24 (Польша): российский спецназ применяет полученный в Сирии опыт
31.05.2017
В ВВО сформированы два автомобильных батальона многоосных тяжелых машин
14.10.2015
Камазовская молодёжь – в элите войск
21.07.2014
Суперсовременная техника нуждается в высококлассном обслуживании
28.06.2013
Суперамфибия для ВМФ
27.07.2009
Антикризисная выставка в Нижнем Тагиле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы