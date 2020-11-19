В подразделения МТО Южного военного округа поступила новая автомобильная техника

ЦАМТО, 18 ноября. Подразделения МТО 49-й общевойсковой армии ЮВО получили 7 ед. тяжелых трехосных машин марки КамАЗ 53501-342 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования.

КамАЗ-53501 с колесной базой 6х6 оснащен интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), регулирующей работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.

Электронное обеспечение автомобиля синхронизирует автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции накопителя, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

Новая автомобильная техника уже зарекомендовала себя с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках ЮВО по итогам летнего периода обучения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.