Исход понятен. Соловьев спрогнозировал разгром флота НАТО в Черном море

МОСКВА, 18 ноября/ Радио Sputnik. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев убежден, что Россия уничтожит флот НАТО в Черном море в случае конфликта с Североатлантическим альянсом, его слова приводит Argumenti.ru.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 1". Один из экспертов Иван Коновалов назвал Румынию "спящей ячейкой" НАТО. Также он рассказал о связи между победой на президентских выборах в Молдавии Майи Санду и черноморскими планами альянса.

Соловьев отметил, что в случае конфликта флот НАТО в Черном море будет уничтожен силами, дислоцированными на территории Крымского полуострова. Что касается Румынии, то на нее можно воздействовать с помощью миротворцев в Приднестровье, которая может в случае необходимости передислоцироваться в военную базу, сказал телеведущий.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Соловьев нашел расхождение в информации об одежде Навального.