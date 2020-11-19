Войти
РИА Новости

Исход понятен. Соловьев спрогнозировал разгром флота НАТО в Черном море

165
0
-1
Корабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : NATO / Paul Hall

МОСКВА, 18 ноября/ Радио Sputnik. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев убежден, что Россия уничтожит флот НАТО в Черном море в случае конфликта с Североатлантическим альянсом, его слова приводит Argumenti.ru.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала "Россия 1". Один из экспертов Иван Коновалов назвал Румынию "спящей ячейкой" НАТО. Также он рассказал о связи между победой на президентских выборах в Молдавии Майи Санду и черноморскими планами альянса.

Соловьев отметил, что в случае конфликта флот НАТО в Черном море будет уничтожен силами, дислоцированными на территории Крымского полуострова. Что касается Румынии, то на нее можно воздействовать с помощью миротворцев в Приднестровье, которая может в случае необходимости передислоцироваться в военную базу, сказал телеведущий.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Соловьев нашел расхождение в информации об одежде Навального.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
Румыния
Проекты
NATO
Похожие новости
22.11.2019
Carnegie Moscow Center (Россия): крупные, но уже не главные. Как России и Европе адаптироваться к противостоянию США и Китая
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
20.05.2008
ДОВСЕ: Никто не хочет уступать
24.07.2007
ДОВСЕ не для всех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы