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Российская газета

Разборку прототипа карабина АКВ-521 показали на видео

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Концерн "Калашников" представил видео, на котором продемонстрировал неполную разборку прототипа карабина АКВ-521 калибра 5,45х39.

Оружие состоит из двух составных частей - верхней и нижней. Первая - это собственно ствол в сборе с затвором и возвратной пружиной, вторая - все остальное. Рукоять взвода затвора сделана съемной, при разборе карабина она вынимается и вставляется в приклад.

Магазин по своей форме напоминает тот, что используется для карабина TR3 под охотничий патрон 366 ТКМ, про который "РГ" также недавно рассказывала. У него скошена пятка и имеются окна. На "аппере" также есть специальная шторка, которая должна защитить оружие от загрязнения.

Но, повторимся, речь пока идет о прототипе нового карабина - когда и в каком виде он поступит в серию (и поступит ли), неизвестно.


Алексей Иванов

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Компании
Концерн Калашников
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