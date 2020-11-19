Войти
ТАСС

Рогозин предложил владельцу "Буранов" на Байконуре обсудить их судьбу

137
0
0
Орбитальный космический корабль "Буран"
Орбитальный космический корабль "Буран".
Источник изображения: Александр Каунас / Коммерсантъ

Условия хранения этих уникальных изделий вызывают тревогу, указал гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета и предложил владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей.

"Условия хранения этих уникальных изделий вызывают тревогу. Если вы не против, на вас выйдут представители Роскосмоса, чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих машин", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса также поблагодарил генерального директора частной казахстанской компании "Ракетно-космическая корпорация Байконур" Даурена Мусу за то, что он вышел на связь.

Ранее Рогозин сообщил, что пытался забрать "Буран" и ракету "Энергия", которые находятся на Байконуре, но не смог найти владельца. В свою очередь, Муса ответил Рогозину, что "Буран 1.02" и ПМ "ОК-МТ 0.07" находятся на балансе АО "РКК Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми.

Глава госкорпорации пояснил журналистам, что второй летный образец "Бурана", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет владельца и договорится с ним.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
15.10.2020
Роскосмос готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе "Артемида"
13.11.2019
Россия переложила на США "понятное и здоровое будущее" Байконура
24.04.2019
Цена свободы: перспективы и возможности космодрома Восточный
18.03.2019
Роскосмос и NASA будут использовать американские и российские корабли при полетах к МКС
22.10.2018
Весь процесс производства ракет и космических аппаратов по поручению главы Роскосмоса будут снимать на видео
18.07.2018
Роскосмос и РКК "Энергия" подписали контракт на создание ракеты-носителя "Союз-5"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы