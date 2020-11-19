Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2

Венгерская армия получила первые танки Leopard 2 - они заменят в сухопутных войсках советские Т-72. По словам военных, переход на новый тип танка вызвал массу проблем - начиная с того, что Leopard не проходит по габаритам в ангары, выстроенные для Т-72.

- Дорога на полигон, где готовят экипажи, проходит по тоннелю под мостом. Туда Leopard тоже не проходит, приходится пускать танки в объезд через эстакаду, причем по одному, поскольку она рассчитана на нагрузку в 80 тонн, - приводит "Военное обозрение" слова командира 25-й бригады генерала Леринчи Габора.

Т-72 и Leopard 2 - представители разных школ танкостроения, российской и немецкой. Машины сильно отличаются друг от друга. Скажем, у Leopard автоматическая коробка передач и ручное заряжание, а у Т-72 наоборот.

- Ко всему этому приходится привыкать. Это больше, чем смена типа танка, - продолжил генерал.

Однако главной проблемой для венгерской армии является не перестройка дорог и ангаров и даже не ручное заряжание немецкой пушки, а нехватка квалифицированных кадров для обслуживания Leopard 2.

- Обучение техников займет много лет - они должны уметь пользоваться компьютерными технологиями, внедренными в немецкий танк, - посетовал комбриг. По его словам, Т-72 также необходимо оставить в войсках - надо только договориться с чешскими и польскими коллегами о поставках запчастей.

Антон Валагин