Войти
Российская газета

Венгерский генерал рассказал о трудностях замены Т-72 на Leopard 2

166
0
0
Источник изображения: 7th Army Training Command/Wikimedia.org

Венгерская армия получила первые танки Leopard 2 - они заменят в сухопутных войсках советские Т-72. По словам военных, переход на новый тип танка вызвал массу проблем - начиная с того, что Leopard не проходит по габаритам в ангары, выстроенные для Т-72.

- Дорога на полигон, где готовят экипажи, проходит по тоннелю под мостом. Туда Leopard тоже не проходит, приходится пускать танки в объезд через эстакаду, причем по одному, поскольку она рассчитана на нагрузку в 80 тонн, - приводит "Военное обозрение" слова командира 25-й бригады генерала Леринчи Габора.

Т-72 и Leopard 2 - представители разных школ танкостроения, российской и немецкой. Машины сильно отличаются друг от друга. Скажем, у Leopard автоматическая коробка передач и ручное заряжание, а у Т-72 наоборот.

- Ко всему этому приходится привыкать. Это больше, чем смена типа танка, - продолжил генерал.

Однако главной проблемой для венгерской армии является не перестройка дорог и ангаров и даже не ручное заряжание немецкой пушки, а нехватка квалифицированных кадров для обслуживания Leopard 2.

- Обучение техников займет много лет - они должны уметь пользоваться компьютерными технологиями, внедренными в немецкий танк, - посетовал комбриг. По его словам, Т-72 также необходимо оставить в войсках - надо только договориться с чешскими и польскими коллегами о поставках запчастей.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Польша
Россия
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Проекты
ИТ
Похожие новости
31.08.2016
Чудо на Висле
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
19.05.2010
Модернизация российской экономики: экспертное мнение научной элиты
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 03:53
  • 79
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 19.11 02:19
  • 1
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки
  • 19.11 01:19
  • 175
Слепые «Цирконы»
  • 19.11 01:03
  • 2
Перспективы Новосибирского авиационного завода
  • 19.11 00:48
  • 2
Сбить невидимку: автоматика поможет зенитчикам справиться с дронами
  • 19.11 00:03
  • 79
В Карабахе применили турецкие и израильские «уничтожители» российских «Панцирей»
  • 18.11 23:37
  • 62
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 18.11 23:33
  • 1
Израильские системы ПВО Iron Dome защищают США
  • 18.11 22:44
  • 110
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 18.11 22:28
  • 22
Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии
  • 18.11 21:29
  • 8
США попробуют сбить МБР новой ракетой
  • 18.11 21:27
  • 14
Армянские Су-30СМ оказались совершенно бесполезными в ходе войны за Карабах
  • 18.11 21:18
  • 12
Истребитель F-15X пройдет испытания в начале 2021 года
  • 18.11 19:58
  • 7
Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ
  • 18.11 13:45
  • 7
Под северным «Небо-М»: Арктику закроют новейшие радиолокаторы