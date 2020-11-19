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Интерфакс-АВН

Совет Федерации дал согласие на использование миротворцев РФ в Карабахе

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Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет Федерации дал согласие президенту на размещение контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Такое решение принято на заседании верхней палаты в среду.

"На основании пункта "Г" части 1 ст. 102 Конституции РФ и ст. 7 федерального закона о порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности вношу в Совет Федерации ФС РФ предложение о принятии постановления о согласии на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных сил РФ с необходимым вооружением военной и специальной техникой", - зачитал обращение президента РФ к Совету Федерации его полномочный представитель в верхней палате Артур Муравьёв.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, кровопролития, принес мир.

"И сегодня наши миротворцы не только выполняют функцию миротворцев, но и важнейшую гуманитарную миссию, обеспечивают безопасность возвращения беженцев в свои родные места в соответствии с соглашением, подписанным главами трёх государств, оказывают медицинскую помощь. И мы видим, как положительно реагируют люди на присутствие наших миротворцев, понимая, что они наконец-то принесли мир и покой", - сказала она.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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